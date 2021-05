Замок построил доктор медицины Эстебан Мартин, а помогали ему всего 2 рабочих. Стройматериалами для него стали камни, кирпич и цемент.

Врач и Христофор Колумб

Испанский хирург-эмигрант Эстебан Мартин жил в США.

Там он заметил, что итальяно-американская община претендует на Христофора Колумба как на собственного.

как на собственного. Будучи коренным испанцем, это сильно раздражало его, поэтому он начал обдумывать способы возвращения наследства противоречивого моряка.

Поэтому отказавшись от своей карьеры, Мартин вернулся в Испанию и провел остаток жизни, строя эпический памятник на земле, которую он приобрел.



Замок Коломарес / Фото marivicabello

Строительство замка

Не имея ни строительного опыта, ни архитектурных знаний, он нанял двух местных каменщиков и в 1987 году начал возводить замок. В течение следующих 7 лет они строили фасады и башни, которые раскинулись на почти полторы тысячи квадратных метров вершины горы.



Замок раскинулся на вершине горы / Фото Francisco Julián

Задуманный как эквивалент книги, сооружения рассказывают о плавании моряков и их многочисленных приключениях. Мартин даже построил часовню для размещения костей Колумба, хотя на самом деле до сих пор неизвестно где похоронен его прах.



Замок построил врач / Фото The magic of the trip

Чтобы закончить строительство к празднованию 500-летия экспедиции Колумба, в 1992 году врач обратился к королю Испании с просьбой посодействовать этому делу, однако тот не проявил заинтересованности. Мартин был ошеломлен, ведь никто так не стремился вернуть моряка в Испанию, как он.



Строительство замка закончили в 1994 году / Фото The magic of the trip

Несмотря на то, что никто не интересовался его нетрадиционным проектом, через 2 года он таки закончил его. Прах Мартина лежит в часовне, построенной для Колумба.



Замок изображает историю Колумба / Фото The magic of the trip

Дело перенял сын

На некоторое время замок стал местом для соколиного скотоводства, и, казалось, что как памятник он навсегда потерян. Но сын Мартина взялся за это дело. Он улучшил озеленение, чтобы оно соответствовало красоте замка, и продвинул историю своего отца. В результате это место стало магнитом для многих путешественников.



Это самый большой в мире памятник Колумбу / Фото The magic of the trip



Замок не имеет исторической ценности / Фото The magic of the trip



Замок построен из камня, кирпича и цемента / Фото The magic of the trip



Сын врача озеленил замок/ Фото The magic of the trip