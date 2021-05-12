Спочатку палац Джал-Махал був побудований на суші і спроєктований з використанням архітектурних та живописних зразків індійської культури. Однак, коли у місцевість прийшла посуха, будівлю затопили.
До теми Замок Коломарес: як лікар побудував найбільший у світі пам'ятник Христофору Колумбу
Як затопили палац
- Палацовий комплекс в серці долини, оточеної невисокими мальовничими пагорбами Араваллі, був побудований як літня резиденція махараджі.
- Але незабаром країну спіткало лихо – почалася посуха і голод.
- Щоб допомогти своєму страждаючому народові, правитель вирішив побудувати греблю, яка перегородила долину. Саме тоді замок був частково покритий водою.
- Раніше рясні дощові опади витікали з долини, залишаючи жителів без води, але завдяки дамбі утворилося озеро, з якого жителі долини брали воду для зрошення своїх полів.
- Жителі були врятовані ціною палацу, частина якого опинилася під товщею штучного озера Ман Сагар.
Палац Джал-Махал в Індії / Фото Getty Images
Мальовнича краса палацу
Довгий час за будівництвом ніхто не доглядав. Озеро і будівля вкрилися товстим шаром мулу. Але не так давно була проведена реставрація. Тепер палац знову вражає своєю красою.
4 поверхи палацу Джал-Махал сховані під водою / Фото Getty Images
Відвідувачі можуть дістатися до палацу за допомогою човнів, спеціально розроблених, щоб відповідати зовнішньому вигляду будівлі. Однак оцінити всю цю красу можна лише з оглядового майданчика, оскільки туристів на територію Джал-Махала не пускають.
Палац Джал-Махал в Індії штучно затопили / Фото Getty Images
Від добре збережених картин, які заповнюють кожен зал, до сходів та красиво оформленої тераси на даху, палац Джал-Махал, безумовно, є одним з найбільш мальовничих індійських творінь.
Потрапити відвідувачам на територію палацу Джал-Махал неможливо / Фото Getty Images
Побачити красу Джал-Махалу можна лише з оглядових майданчиків / Фото Getty Images