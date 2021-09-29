Он был в пути 119 дней. Ежедневно ему приходилось грести около 12 часов.

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Переплыл Атлантический океан длинным маршрутом

49-летний Дэйв Белл начал путешествие из Нью-Йорка на своей лодке на солнечных батареях 31 мая. Ему пришлось бороться с тропическими бурями, высокими 3-метровыми волнами и ежеминутно укрощать свой страх перед открытой водой.



Британец во время морского похода / Фото The Daily Mail

Он является первым человеком, который пересек Атлантический океан из Северной Америки в Европу наедине и без всякой поддержки. Маршрут составляет почти 5 000 километров! Это было чрезвычайно опасное путешествие из-за морозной погоды и мощных потоков.

Это была эпическая смесь эмоций – я почувствовал весь диапазон. То, что вы чувствуете на море, всегда сильно преувеличено. Когда я ждал первого шторма, я понятия не имел, как моя лодка справится – нужно просто спуститься на якорь, сидеть плотно и ждать, чтобы выйти с другой стороны,

– прокомментировал путешественник.

Он греб в среднем по 12 часов в день и проводил ночи, скрутившись от стихии в своей маленькой каюте.



Каюта путешественника / Фото The Daily Mail

Его 7-метровая лодка под названием Billy No Mates была оборудована солнечными панелями, которые питали радио и спутниковое оборудование. Их использовали для отправки регулярных обновлений его команде, мониторинга погоды и очистки воды.



Дэйв Белл в лодке / Фото The Daily Mail

По дороге ему встречались дельфины, киты, рыба-меч и его даже укусила медуза.

На последнем этапе Белл греб непрерывно в течение 40 часов. Ему пришлось бороться с тяжелыми условиями у островов Силли. Вернулся Дэйв с однодневным запасом провизии.



Руки путешественника на финише / Фото The Daily Mail

По статистике этот маршрут, который избрал Белл, является самым опасным: на нем произошло наибольшее количество смертельных случаев в истории океанской гребли. Причиной тому является сочетание потока воды, сильных приливных течений и холодной погоды.