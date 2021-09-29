Он был в пути 119 дней. Ежедневно ему приходилось грести около 12 часов.
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Переплыл Атлантический океан длинным маршрутом
49-летний Дэйв Белл начал путешествие из Нью-Йорка на своей лодке на солнечных батареях 31 мая. Ему пришлось бороться с тропическими бурями, высокими 3-метровыми волнами и ежеминутно укрощать свой страх перед открытой водой.
Британец во время морского похода / Фото The Daily Mail
Он является первым человеком, который пересек Атлантический океан из Северной Америки в Европу наедине и без всякой поддержки. Маршрут составляет почти 5 000 километров! Это было чрезвычайно опасное путешествие из-за морозной погоды и мощных потоков.
Это была эпическая смесь эмоций – я почувствовал весь диапазон. То, что вы чувствуете на море, всегда сильно преувеличено. Когда я ждал первого шторма, я понятия не имел, как моя лодка справится – нужно просто спуститься на якорь, сидеть плотно и ждать, чтобы выйти с другой стороны,
– прокомментировал путешественник.
Он греб в среднем по 12 часов в день и проводил ночи, скрутившись от стихии в своей маленькой каюте.
Каюта путешественника / Фото The Daily Mail
Его 7-метровая лодка под названием Billy No Mates была оборудована солнечными панелями, которые питали радио и спутниковое оборудование. Их использовали для отправки регулярных обновлений его команде, мониторинга погоды и очистки воды.
Дэйв Белл в лодке / Фото The Daily Mail
По дороге ему встречались дельфины, киты, рыба-меч и его даже укусила медуза.
На последнем этапе Белл греб непрерывно в течение 40 часов. Ему пришлось бороться с тяжелыми условиями у островов Силли. Вернулся Дэйв с однодневным запасом провизии.
Руки путешественника на финише / Фото The Daily Mail
По статистике этот маршрут, который избрал Белл, является самым опасным: на нем произошло наибольшее количество смертельных случаев в истории океанской гребли. Причиной тому является сочетание потока воды, сильных приливных течений и холодной погоды.