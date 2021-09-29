Автор работы надеется таким образом побудить общественность задуматься о последствиях своих действий для окружающей среды.

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Девушку, которая тонет, еще можно спасти

Артобъект создал мексиканский художник-гиперреалист Рубен Ороско. Его произведение появилось в реке утром 23 сентября. С отливом воды начал проявляться этот огромный кусок, имитирующий голову девушки примерно десяти лет с каштановыми волосами и большими карими глазами, которые печально смотрят в небо.



Скульптура девушки, которая тонет / Фото NIUS

Скульптура, изготовлена из смолы из стеклопластика и весит 120 килограммов. Она имеет ширину 1,92 метра на длину 2 метра и высоту 1,70. Кажется, все указывает на то, ее судьба заключается в том, чтобы создать спор и "привлечь внимание" к содержанию своего образа. Название произведения – "Бихар", что означает "Завтра".

Как впоследствии объяснил художник, цель состоит в том, чтобы люди осознали, что "их действия могут потопить нас или удержать на плаву".

Интересно знать, что "Бихар" – не первая работа Ороско, которая удивила и тронула Бильбао. Два года назад ее статуя одинокой женщиной, сидящей на общественном скамейке, "Невидимый Соледад" в натуральную величину вызвала дискуссию об одинокой жизни пожилых людей.