Еще одна причина поехать в Черновцы: недалеко от города расцвело хризантемовое поле
Источник:фейсбук Активный Гравитон
В Украине немало цветущих локаций, и они постоянно увеличиваются. Теперь такая есть и неподалеку Черновцов.
Там для туристов появилась новая интересная локация. Речь идет о цветном хризантемовом поле.
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Тысячи цветных кустов хризантем раскинулись недалеко от Черновцов, в селе Острица.
Поле расположено на выезде из Черновцов, конец Гравитона, возле супермаркета АТБ.
На кадрах, опубликованных в сети, видно, что на территории обустроили еще и фотозону для туристов – огромный букет из хризантем.
Неподалеку от Черновцов появилось хризантемовое поле: смотрите видео
Как известно, хризантемовое поле – это выставка-продажа. Поэтому гости смогут приобрести цветы и для себя.
Тысячи кустов хризантем в Черновцах: видео
Автор видео призывает туристов приезжать и полюбоваться цветущей локацией.