Непал – это страна, где за одно путешествие можно увидеть и большие буддийские ступы, и горные маршруты мирового уровня, и города, живущие на стыке древних традиций и современного туристического ритма.

Почему туристы выбирают Непал для путешествия?

Непал давно привлекает тех, кто хочет не просто отдохнуть, а увидеть страну с очень насыщенной программой впечатлений: здесь есть Гималаи, маршруты для треккинга, буддийские и индуистские святыни, старинные торговые города и кухня, которая хорошо поднимает настроение после долгого дня в пути.

Среди главных туристических магнитов страны – Покхара, треккинговая зона Аннапурны, регион Сагарматхи с Эверестом, а также культурные достопримечательности долины Катманду, входящие в список ЮНЕСКО.

Где находится Непал: смотрите карту

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Катманду: храмы, площади и город, который не торопится

Столица Непала лучше всего подходит для первого знакомства со страной. Туристы обычно начинают свое путешествие с посещения храмовых комплексов и старых кварталов, где ощущается смешение буддизма и индуизма.

К самым известным местам относятся Пашупатинатх, Сваямбхунатх, Боудханатх, Чангу Нараян и Будханилкантха. В городе также стоит заглянуть в Тхамель – это главный туристический район Катманду с отелями, ресторанами, лавками и книжными магазинами.

Для тех, кто хочет увидеть старый торговый город, подойдет Асон, а для атмосферной прогулки – Freak Street, которая когда-то была культовым местом для путешественников.

Катманду привлекает еще и потому, что здесь можно спокойно совместить культурный маршрут с наблюдением за повседневной жизнью: как живет большой азиатский город, где храм стоит рядом с рынком, а ритуал – рядом с обыденной суетой. Для туриста это удобная отправная точка перед выездом в горы или на другие маршруты страны.

Покхара: город для тех, кто едет ближе к горам

Покхару считают туристической столицей Непала. Город расположен примерно в 200 километрах к западу от Катманду, на берегу озера Пхева, и является главными воротами в Аннапурну. Именно сюда едут за панорамой Гималаев, прогулками у воды, трекингом, парапланеризмом и более спокойным ритмом жизни, чем в столице.

Покхара интересна еще и тем, что здесь туристы часто делают остановку перед горными маршрутами или после них. Город удобен в качестве базы для коротких поездок в Аннапурну, а также для тех, кто хочет провести несколько дней без изнурительных переездов, но с горным пейзажем прямо перед глазами.

Почему все мечтают увидеть Эверест?

Регион Эвереста в Непале выбирают не только те, кто планирует сложные восхождения. Многие туристы едут туда ради возможности увидеть самую высокую гору мира, пройти часть трека в районе Сагарматхи и почувствовать, как выглядит жизнь в высокогорье.

Национальный парк Сагарматха, где расположен Эверест, является одним из главных туристических символов страны. Сам Непал особенно известен именно как направление для горного туризма, треккинга и альпинизма.

Для большинства путешественников Эверест – это не столько экстремальное восхождение, сколько маршрут, где путь сам по себе является частью приключения. Именно поэтому этот регион остается одним из самых известных в Непале, наряду с Покхарой и долиной Катманду.

Что еще хотят увидеть туристы?

Непал – это не только панорамы, но и достопримечательности, и кухня. В Катманду и его окрестностях туристам рекомендуют посетить религиозные объекты, имеющие важное значение как для буддистов, так и для индуистов. В стране также есть семь объектов долины Катманду, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Лумбини – место рождения Будды, которое относится к главным паломническим направлениям.

Из местной кухни чаще всего рекомендуют начать с момо – это самое известное непальское блюдо для быстрого перекуса, а также попробовать дал-бат – основную повседневную пищу многих непальцев. Для туриста это удобно: кухня простая, сытная и хорошо подходит для путешествий, особенно если впереди трекинг или долгий переезд.

Когда лучше ехать?

Самое удобное время для поездки в Непал – осень, то есть сентябрь–ноябрь, когда небо обычно чище, а видимость в горах лучше. Весна, с марта по май, тоже подходит для путешествия: температура мягкая, а на склонах цветут рододендроны.

Зимой внизу может быть комфортно, но высокогорные маршруты местами затрудняет снег. А вот во время муссона, с июня по август, дожди делают часть горных маршрутов менее удобной, хотя сами города и отдельные короткие поездки остаются возможными.

Что стоит учесть перед поездкой?

Туристу в Непале стоит заложить время на внутренние переезды: дороги в горных районах могут быть медленными, а погодные условия – изменчивыми. Для горных маршрутов важно учитывать высоту, акклиматизацию и возможные задержки. В городах, напротив, лучше не торопиться: Катманду и Покхара раскрываются постепенно, через храмы, рынки, смотровые площадки и местную кухню.

Еще один практический момент – не смешивать общую картину страны с отдельными стихийными явлениями. Непал остается туристическим направлением, но перед горными поездками лучше проверять местные сообщения о погоде, состоянии дорог и троп.

Что произошло на севере Непала?

На границе Непала и Тибета 26 августа 2026 года произошло масштабное наводнение, которое привело к гибели людей, исчезновению туристов и серьезным разрушениям инфраструктуры.

Стихийное бедствие стало следствием сложной цепочки природных явлений. Землетрясение спровоцировало сход мощной ледо-каменной лавины, которая перекрыла русло реки. Когда эта природная плотина не выдержала давления, огромная масса воды и грязи устремилась вниз. Из-за глобального потепления Гималаи нагреваются быстрее, чем другие регионы, что ускоряет таяние ледников и делает такие высокогорные катастрофы все более частыми.

Известно, что число пропавших без вести в Непале и соседнем китайском Тибете превысило 1000 человек. Среди них сотни иностранцев, в том числе паломники, направлявшиеся к священной горе Кайлас. Ситуация непосредственно затронула и наших граждан. Местные власти считают пропавшими без вести 53 украинских туриста.

Спасательные операции по обе стороны границы затрудняются разрушенными дорогами, отсутствием связи и невозможностью посадки вертолетов из-за высокого уровня воды.

Туристам, планирующим поездку в Непал, перед отправлением следует проверять прогноз погоды и актуальные предупреждения местных властей. Особое внимание следует уделять состоянию дорог и маршрутов в горных районах, возможным оползням и наводнениям. Если погодные условия ухудшаются, лучше скорректировать маршрут и не отправляться в опасные районы, даже если они уже были запланированы.