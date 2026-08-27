Непал – це країна, де за одну мандрівку можна побачити і великі буддійські ступи, і гірські маршрути світового рівня, і міста, що живуть між давньою традицією та сучасним туристичним ритмом.

Чому туристи обирають Непал для подорожі?

Непал давно приваблює тих, хто хоче не просто відпочити, а побачити країну з дуже щільною концентрацією вражень: тут є Гімалаї, маршрути для трекінгу, буддійські та індуїстські святині, старі торгові міста й кухня, яка добре працює після довгого дня в дорозі.

Серед головних туристичних магнітів країни – Покхара, трекінгова зона Аннапурни, регіон Сагарматхи з Еверестом, а також культурні пам’ятки долини Катманду, що входять до списку ЮНЕСКО.

Де розташований Непал: дивіться карту

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Катманду: храми, площі та місто, яке не поспішає

Столиця Непалу найкраще підходить для першого знайомства з країною. Туристи зазвичай починають свою мандрівку з відвідування храмових комплексів і старих кварталів, де відчувається змішання буддизму та індуїзму.

До найвідоміших місць належать Пашупатінатх, Сваямбхунатх, Боудханатх, Чангу Нараян і Будханілкантха. У місті також варто заглянути в Тхамель – це головний туристичний район Катманду з готелями, ресторанами, крамницями та книжковими магазинами.

Для тих, хто хоче побачити старе торгове місто, підходить Асон, а для атмосферної прогулянки – Freak Street, яка колись була культовим місцем для мандрівників.

Катманду приваблює ще й тим, що тут можна спокійно поєднати культурний маршрут із побутовим спостереженням: як живе велике азійське місто, де храм стоїть поруч із ринком, а ритуал – поруч із буденною метушнею. Для туриста це зручна база перед виїздом у гори або на інші маршрути країни.

Покхара: місто для тих, хто їде ближче до гір

Покхару вважають туристичною столицею Непалу. Місто розташоване приблизно за 200 кілометрів на захід від Катманду, на березі озера Пхева, і є головними воротами до Аннапурни. Саме сюди їдуть за панорамою Гімалаїв, прогулянками біля води, трекінгом, парапланеризмом і спокійнішим ритмом, ніж у столиці.

Покхара цікава ще й тим, що тут туристи часто роблять паузу перед гірськими маршрутами або після них. Місто зручне як база для коротких виїздів до Аннапурни, а також для тих, хто хоче провести кілька днів без виснажливих переїздів, але з гірським краєвидом прямо перед очима.

Чому всі мріють побачити Еверест?

Регіон Евересту в Непалі обирають не лише ті, хто планує складні сходження. Багато туристів їдуть туди за можливістю побачити найвищу гору світу, пройти частину треку в районі Сагарматхи та відчути, як виглядає життя в високогір’ї.

Національний парк Сагарматха, де розташований Еверест, є одним із головних туристичних символів країни. Сам Непал особливо відомий саме як напрямок для гірського туризму, трекінгу та альпінізму.

Для більшості мандрівників Еверест – це не стільки про екстремальне сходження, скільки про маршрут, де дорога сама по собі є частиною пригоди. Саме тому регіон залишається одним із найвідоміших у Непалі, поруч із Покхарою та долиною Катманду.

Що ще хочуть побачити туристи?

Непал – це не лише про панорами, а й про пам’ятки та кухню. У Катманду й околицях туристам радять відвідати релігійні об’єкти, які є важливими і для буддистів, і для індуїстів. У країні також є сім об’єктів долини Катманду, що входять до світової спадщини ЮНЕСКО, і Лумбіні – місце народження Будди, яке належить до головних паломницьких напрямків.

Із місцевої їжі найчастіше радять почати з момо – це найвідоміша непальська страва для швидкого перекусу, а також спробувати дал-бат – базову щоденну їжу багатьох непальців. Для туриста це зручно: кухня проста, ситна і добре підходить для подорожей, особливо якщо попереду трекінг або довгий переїзд.

Коли краще їхати?

Найзручніший час для поїздки до Непалу – осінь, тобто вересень – листопад, коли небо зазвичай чистіше, а видимість у горах краща. Весна, з березня по травень, теж підходить для подорожі: температура м’яка, а на схилах цвітуть рододендрони.

Взимку внизу може бути комфортно, але високі маршрути місцями ускладнює сніг. А от під час мусону, з червня по серпень, дощі роблять частину гірських маршрутів менш зручною, хоч самі міста та окремі короткі поїздки залишаються можливими.

Що варто врахувати перед поїздкою?

Туристу в Непалі варто закладати час на внутрішні переїзди: дороги в гірських районах можуть бути повільними, а погодні умови – мінливими. Для гірських маршрутів важливо враховувати висоту, акліматизацію та можливі затримки. У містах, навпаки, краще не поспішати: Катманду й Покхара відкриваються повільно, через храми, ринки, оглядові точки та локальну кухню.

Ще один практичний момент – не змішувати загальну картину країни з окремими стихійними подіями. Непал залишається туристичним напрямком, але перед гірськими поїздками краще перевіряти локальні повідомлення про погоду, стан доріг і треків.

Що сталося на півночі Непалу?

На кордоні Непалу і Тибету 26 серпня 2026 року сталася масштабна повінь, яка спричинила загибель людей, зникнення туристів та серйозні руйнування інфраструктури.

Стихійне лихо стало наслідком складного ланцюга природних явищ. Землетрус спровокував сходження потужної льодово-кам'яної лавини, яка перекрила русло річки. Коли ця природна дамба не витримала тиску, величезна маса води та бруду ринула вниз. Через глобальне потепління Гімалаї нагріваються швидше за інші регіони, що прискорює танення льодовиків і робить такі високогірні катастрофи дедалі частішими.

Відомо, що кількість зниклих безвісти в Непалі та сусідньому китайському Тибеті перевищила 1000 осіб. Серед них сотні іноземців, зокрема паломники, які прямували до священної гори Кайлас. Ситуація безпосередньо торкнулася й наших громадян. Місцева влада вважає зниклими 53 українських туристів.

Рятувальні операції по обидва боки кордону ускладнюються зруйнованими дорогами, відсутністю зв'язку та неможливістю посадки гелікоптерів через високий рівень води.

Туристам, які планують подорож до Непалу, перед поїздкою варто перевіряти прогноз погоди та актуальні попередження місцевої влади. Особливу увагу слід звертати на стан доріг і маршрутів у гірських районах, можливі зсуви та паводки. Якщо погодні умови погіршуються, краще скоригувати маршрут і не вирушати в небезпечні райони, навіть якщо вони вже були заплановані.