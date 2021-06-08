Своими планами и идеями Ткаченко поделился в интервью программы "Первые лица". Как "монетизировать гостеприимство, как в Грузии" министр привел на примере Черкасской области.

Интересно Дмитрий Комаров рассказал, как увеличился поток туристов по Украине после его нового шоу

По его словам, есть не доведенные до конца проекты в Чигирине и в Суботове. Есть также объекты, связанные с повстанческим движением – Черный лес. Кроме этого, есть и потенциал в Каневе.

Все это – туристический кластер, который просто надо довести до ума,

– подчеркнул Ткаченко.

"Есть и Корсунь-Шевченковский, но там реставрацию не делали десятилетиями. Там есть чрезвычайный парк, можно отдыхать, есть музей Второй мировой войны", – добавил в перечень городов Ткаченко.



Корсунь-Шевченковский / Фото из "Энциклопедии современной Украины"

Как привлечь туристов

Главное, что можно сделать по мнению Ткаченко, – это трансформировать данные площадки, которые сейчас находятся не в хорошем состоянии, у которых нет экспозиции и они не реставрированы.

Маршрут между этими объектами Черкасщины создает возможность не только привести туда туристов, но и развивать государственное частное партнерство,

– заверил министр.

Речь идет не только о привлечении денег в государство, но и частных инвесторов. Это увеличит поток людей и не только туристов. Он также отметил, что есть множество интересных туристических маршрутов и в других областях Украины, в частности в Одесской, Львовской, Харьковской, Полтавской и так далее.

Что изменится в городах Черкасской области

В частности, по его словам, в Чигирине должна появиться новая экспозиция.

В Суботове – завершат панораму.

В Корсуне состоится большая реставрация и в Холодный Яр можно будет просто доехать.

Кроме этого, ему хотелось бы осуществить такие шаги, чтобы спасти украинскую культуру:

увидеть существенный толчок большой реставрации и изменения в креативных индустриях;

также он планирует работать с молодыми талантами;

реформировать сферу кино как единую экосистему;

решить проблемы с вузами и художественным образованием;

поднять вес чтения в обществе (уже есть стратегия);

продвигать вопросы информационной безопасности и медиаграмотности.

Справка. Министерство культуры и информационной политики Украины создало Совет по развитию креативной экономики.