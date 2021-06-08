Своїми планами та ідеями Ткаченко поділився в інтерв'ю програми "Перші особи". Як "монетизувати гостинність, як у Грузії" міністр навів на прикладі Черкаської області.
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За його словами, є не доведені до кінця проєкти в Чигирині та у Суботові. Є також об'єкти, пов'язані з повстанським рухом – Чорний ліс. Крім цього, є й потенціал у Каневі.
Все це – туристичний кластер, який просто треба довести до ладу,
– наголосив Ткаченко.
"Є й Корсунь-Шевченківський, але там реставрацію не робили десятиліттями. Там є надзвичайний парк, можна відпочивати, є музей Другої світової війни", – додав до переліку міст Ткаченко.
Корсунь-Шевченківський / Фото з "Енциклопедії сучасної України"
Як привабити туристів
Головне, що можна зробити на думку Ткаченка, – це трансформувати ці майданчика, які зараз перебувають не в гарному стані, у яких немає експозиції і вони не реставровані.
Маршрут між цими об'єктами Черкащини створює можливість не тільки привести туди туристів, а й розвивати державне приватне партнерство,
– запевнив міністр.
Мовиться не тільки про залучення грошей в державу, а й приватних інвесторів. Це збільшить потік людей і не лише туристів. Він також наголосив, що є безліч цікавих туристичних маршрутів і в інших областях України, зокрема в Одеській, Львівській, Харківській, Полтавській і так далі.
Що зміниться у містах Черкащини
- Зокрема, за його словами, у Чигирині має з'явитися нова експозиція.
- У Суботові – завершать панораму.
- В Корсуні відбудеться велика реставрація й в Холодний Яр можна буде просто доїхати.
Крім цього, йому хотілося б здійснити такі кроки, щоб українську врятувати культуру:
- побачити суттєвий поштовх великої реставрації та зміни в креативних індустріях;
- також він планує працювати з молодими талантами;
- реформувати сферу кіно як єдину екосистему;
- розв'язати проблеми із вишами та мистецькою освітою;
- підняти вагу читання в суспільстві (вже є стратегія);
- просувати питання інформаційної безпеки та медіаграмотності.