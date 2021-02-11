Двое мужчин и женщину спасли с необитаемого острова Ангилья-Кей на Багамах, где они провели 33 дня. Их лодка потерпела крушение.

Пострадавших обнаружили во время обычного патрулирования в понедельник, когда они размахивали импровизированными флагами.

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Экипаж доставил им пищу, воду и рацию для установления связи, а на следующий день провели спасательную операцию.

Что известно о пострадавших?

Как пишет Daily Mail, все трое оказались кубинцами. Около пяти недель назад их лодка перевернулась во время шторма, но они сумели доплыть до ближайшего берега. Чтобы выжить – ели кокосы, моллюсков и крыс.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

Брэндон Мюррей – старшина береговой охраны, предположил, что пострадавшие – нелегальные мигранты, или рыбалки. Один из спасателей, пилот Майк Эллерт, сообщил ABC News, что граждане Кубы страдали от жажды и переутомления. Их доставили в больницу. Согласно заявлению береговой охраны, никаких серьезных проблем со здоровьем у них не оказалось.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

Напомним, ранее мы писали невероятную историю украинца, который посетил все страны мира.