33 дня выживали за счет крыс и кокосов: с необитаемого острова спасли 3 человек – фото и видео
Двое мужчин и женщину спасли с необитаемого острова Ангилья-Кей на Багамах, где они провели 33 дня. Их лодка потерпела крушение.
Источник:пресс-служба береговой охраны США
Пострадавших обнаружили во время обычного патрулирования в понедельник, когда они размахивали импровизированными флагами.
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Экипаж доставил им пищу, воду и рацию для установления связи, а на следующий день провели спасательную операцию.
Что известно о пострадавших?
Как пишет Daily Mail, все трое оказались кубинцами. Около пяти недель назад их лодка перевернулась во время шторма, но они сумели доплыть до ближайшего берега. Чтобы выжить – ели кокосы, моллюсков и крыс.
Брэндон Мюррей – старшина береговой охраны, предположил, что пострадавшие – нелегальные мигранты, или рыбалки. Один из спасателей, пилот Майк Эллерт, сообщил ABC News, что граждане Кубы страдали от жажды и переутомления. Их доставили в больницу. Согласно заявлению береговой охраны, никаких серьезных проблем со здоровьем у них не оказалось.
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