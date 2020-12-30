Через локдаун німці масово подалися на гірськолижні курорти. Влада Німеччини закликає громадян триматися якомога далі від курортів, щоб уникнути збільшення зараження COVID-19.

В стране продолжается карантин, закрыты бары, рестораны, гостиницы, культурные и спортивные объекты. Однако путешествия не запрещены. Именно этим немцы массово воспользовались на рождественские праздники и заполонили горнолыжные курорты. Об этом сообщает ТСН.

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Кататься сейчас тоже запрещено, однако, туристы приезжают целыми семьями и просто наслаждаются однодневными прогулками.



Туристы Германии массово едут на горнолыжные курорты / nw.de

Впрочем, этот отдых приводит к транспортному коллапсу, ведь желающих доехать своим авто до курортов очень много. Такая ситуация подвергает опасности заразиться коронавирусом самих отдыхающих, поэтому власти призывают немцев отказаться от прогулок.