В Германии туристы создали транспортный коллапс: с чем это связано
Через локдаун німці масово подалися на гірськолижні курорти. Влада Німеччини закликає громадян триматися якомога далі від курортів, щоб уникнути збільшення зараження COVID-19.
В стране продолжается карантин, закрыты бары, рестораны, гостиницы, культурные и спортивные объекты. Однако путешествия не запрещены. Именно этим немцы массово воспользовались на рождественские праздники и заполонили горнолыжные курорты. Об этом сообщает ТСН.
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Кататься сейчас тоже запрещено, однако, туристы приезжают целыми семьями и просто наслаждаются однодневными прогулками.
Туристы Германии массово едут на горнолыжные курорты / nw.de
Впрочем, этот отдых приводит к транспортному коллапсу, ведь желающих доехать своим авто до курортов очень много. Такая ситуация подвергает опасности заразиться коронавирусом самих отдыхающих, поэтому власти призывают немцев отказаться от прогулок.
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