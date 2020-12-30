Через локдаун німці масово подалися на гірськолижні курорти. Влада Німеччини закликає громадян триматися якомога далі від курортів, щоб уникнути збільшення зараження COVID-19.

В країні триває карантин, зачинено бари, ресторани, готелі, культурні та спортивні об'єкти. Однак подорожі не заборонені. Саме цим німці масово скористалися на різдвяні свята і заполонили гірськолижні курорти. Про це повідомляє ТСН.

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Кататися зараз теж заборонено, однак, туристи приїжджають цілими родинами й просто насолоджуються одноденними прогулянками.



Туристи Німеччини масово їдуть на гірськолижні курорти / nw.de

Утім, цей відпочинок призводить до транспортного колапсу, адже охочих доїхати своїм авто до курортів дуже багато. Така ситуація наражає на небезпеку заразитися коронавірусом самих відпочивальників, тож влада закликає німців відмовитися від прогулянок.