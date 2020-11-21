Фотограф из Нидерландов Альберт Дрост очень любит свою страну – ну, а как иначе, это же родина. А особенно он влюблен в леса и тропки, и свою влюбленность очень хорошо умеет передать в фото.

Леса, дороги и тропы в Нидерландах – казалось бы, странное увлечение. Но если взглянуть на фотографии Альберта Дроста , то станет понятным, почему этот фотограф столь влюбленный именно в такие пейзажи.

Travel 24 выбрал 30 уникальных и чрезвычайно трогательных работ фотохудожника.

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Как писал в соцсетях Дрост, эти фотографии он делал в таинственном утреннем тумане на протяжении всех четырех времен года. И потратил на это, к слову, много лет, ловя уникальные мгновения в объектив.

Нидерланды, которых вы не видели: уникальные фото лесных пейзажей

Зима



Сон и покой



В предчувствии весны



Тяжелое утро в тяжелом инее



Осень уже отступила, а зима еще спит

Весна



Прикинемся осенью



Буйный цвет



Сад возле дома



Туман яром



Жизнь неудержима



Весна пришла, а дерево разморило



Надежная охрана

Лето



Путь к рассвету



После дождя



Озарение



Уют



Петрикор



Как-то пропетляем



Между капельками зелени



Тепла теплынь

Осень



Прикинемся весной



Листопадная метель



Осенний туман



Намек на вечность



Мостик к зиме



Попрощались



Трудно отступать



Палитра осени



Не сегодня



Взрывная смесь



Осень: "А я уже здесь"