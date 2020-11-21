Неизвестные Нидерланды: 30 душевных фото умиротворяющих лесных пейзажей
Фотограф из Нидерландов Альберт Дрост очень любит свою страну – ну, а как иначе, это же родина. А особенно он влюблен в леса и тропки, и свою влюбленность очень хорошо умеет передать в фото.
Леса, дороги и тропы в Нидерландах – казалось бы, странное увлечение. Но если взглянуть на фотографии Альберта Дроста, то станет понятным, почему этот фотограф столь влюбленный именно в такие пейзажи.
- Travel 24 выбрал 30 уникальных и чрезвычайно трогательных работ фотохудожника.
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Как писал в соцсетях Дрост, эти фотографии он делал в таинственном утреннем тумане на протяжении всех четырех времен года. И потратил на это, к слову, много лет, ловя уникальные мгновения в объектив.
Нидерланды, которых вы не видели: уникальные фото лесных пейзажей
Зима
Сон и покой
В предчувствии весны
Тяжелое утро в тяжелом инее
Осень уже отступила, а зима еще спит
Весна
Прикинемся осенью
Буйный цвет
Сад возле дома
Туман яром
Жизнь неудержима
Весна пришла, а дерево разморило
Надежная охрана
Лето
Путь к рассвету
После дождя
Озарение
Уют
Петрикор
Как-то пропетляем
Между капельками зелени
Тепла теплынь
Осень
Прикинемся весной
Листопадная метель
Осенний туман
Намек на вечность
Мостик к зиме
Попрощались
Трудно отступать
Палитра осени
Не сегодня
Взрывная смесь
Осень: "А я уже здесь"
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