Фотограф із Нідерландів Альберт Дрос дуже любить свою країну – ну, бо як інакше, це ж батьківщина. А особливо він кохається у лісах та стежках, і свою закоханість дуже добре вміє передати у фото.

Ліси, дороги та стежки у Нідерландах – здавалося б, дивне захоплення. Але якщо поглянути на фотографії Альберта Дроса, то стане зрозумілим, чому цей фотограф настільки кохається саме у таких пейзажах.

Travel 24 вибрав 30 унікальних та надзвичайно зворушливих фоторобіт митця.

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Як писав у соцмережах Дрос, ці фотографії він робив у таємничому ранковому тумані протягом усіх чотирьох пір року. І витратив на це, до слова, чимало років, ловлячи унікальні миттєвості в об'єктив.

Нідерланди, яких ви не бачили: унікальні фото лісових пейзажів

Зима



Сон та спокій



У передчутті весни



Важкий ранок у важкому інеї



Осінь вже відступила, а зима ще спить

Весна



Замаскуємось під осінь



Буйний цвіт



Садок коло хати



Туман яром



Життя нестримне



Весна прийшла, та дерево стомилось



Надійна охорона

Літо



Шлях до світанку



Після дощу



Осяяння



Затишок



Петрикор



Якось пропетляємо



Між крапельками зелені



Літепло

Осінь



Замаскуємося під весну



Листопадова заметіль



Осінній туман



Натяк на вічність



Місток до зими



Попрощалися



Важко відступати



Палітра осені



Не сьогодні



Вибухова суміш



Осінь: "А я вже тут"

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