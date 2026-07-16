Не 10 тысяч гривен, а всего две: как недорого добраться до Амстердама

О поездке в Амстердам мечтают многие туристы, но не все могут себе ее позволить. Столицу Нидерландов точно не назовешь бюджетным городом, ведь один только перелет может стоить от 11 до 18 тысяч гривен. Но у нас есть хорошая новость для бюджетных туристов: добраться до Амстердама можно и дешевле.

Украинка Леся, которая ведет свой блог в TikTok под ником @olesia.orchids, рассказала, что уже много лет мечтала побывать в Амстердаме, но стоимость авиабилетов постоянно сдерживала ее. К счастью, девушка нашла способ добраться до города дешевле и поделилась им в видео.

Как бюджетно добраться до Амстердама?

Авиабилеты из Варшавы в Амстердам стоят от 5,5 до 9 тысяч гривен только в одну сторону, и это без дополнительной ручной клади. Поэтому Леся нашла другой способ – перелет в городок Эйндховен, расположенный в 130 километрах от столицы. На сайте kiwi.com билеты на 23 июля из варшавского аэропорта Шопена в Амстердам стоят 9,5 тысячи гривен, а в Эйндховен – всего 2 тысячи.

На даты украинки билеты стоили 30 евро в Эйндховен и 100 евро в Амстердам, поэтому она решила добираться с пересадкой. Рядом с аэропортом Эйндховена есть автобусная остановка, откуда недорого можно доехать до центра города. Оплатить проезд можно картой прямо в автобусе.

Рядом с железнодорожным вокзалом расположена станция FlixBus, откуда всего за полтора–два часа украинка доехала до Амстердама. Билет на автобус стоил 9 евро.

В общей сложности на поездку из Варшавы в Амстердам и обратно путешественница потратила всего 90 евро, что в эквиваленте составляет 4600 гривен. Это дешевле, чем билет в одну сторону в Амстердам.

Украинка рассказала о дешевом способе добраться до Амстердама: видео

Если у вас есть время, то стоит прогуляться по Эйндховену – город небольшой, но очень красивый. Его даже прозвали "Анти-Амстердамом" из-за спокойной атмосферы. Здесь также есть живописные каналы, много парков, дизайнерских магазинов, музеев и т. д. В прошлом году Эйндховен побил туристические рекорды благодаря новому железнодорожному сообщению,