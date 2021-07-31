Он уже знимкував в национальных парках Техаса, Орегона, Аризоны, Нью-Мексико и Калифорнии. Но если погода переменчива, то мужчине приходится ждать безоблачное небо несколько ночей подряд.
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Фото Млечного пути
Идеальный снимок можно сделать за 30 минут, но предварительная подготовка может занять недели.
Сначала я искал в Интернете, чтобы найти уникальные места в природе, а потом рассчитал, когда Млечный Путь выровняется с видом на год вперед,
– пояснил Сафатай.
После этого он планирует поездку, выезжает на локацию и осматривает местность. Но когда погода начинает капризничать, приходится менять планы. По меньшей мере вернуться раз, может на ночь, а может и на год.
Почему именно ночное небо
Мортеза Сафатай рассказал, что благодаря современным технологиям мы можем зафиксировать ночные пейзажи, которых мы никогда не увидели бы невооруженным глазом.
Сочетание технологии с художественным видением позволило показать часть красоты нашей планеты Земля под галактикой Млечный Путь, которую большинство людей не будет возможности увидеть,
– добавил он.