Він вже знімкував у національних парках Техасу, Орегону, Арізони , Нью-Мексико та Каліфорнії. Але якщо погода мінлива, то чоловікові доводиться чекати на безхмарне небо кілька ночей підряд.

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Фото Чумацького шляху

Ідеальний знімок можна зробити за 30 хвилин, але попередня підготовка може зайняти тижні.

Спершу я шукав в Інтернеті, щоб знайти унікальні місця в природі, а потім розрахував, коли Чумацький Шлях вирівняється з краєвидом на рік вперед,

– пояснив Сафатай.

Після того він планує поїздку, виїжджає на локацію та оглядає місцевість. Але коли погода починає капризувати, доводиться змінювати плани. Щонайменше повернутися раз, може на ніч, а може й на рік.

Чому саме нічне небо

Мортеза Сафатай розказав, що завдяки сучасним технологіям ми можемо зафіксувати нічні пейзажі, яких ми ніколи не побачили б неозброєним оком.

Поєднання технології з мистецьким баченням дозволило показати частину краси нашої планети Земля під галактикою Чумацький Шлях, яку більшість людей не матиме можливості побачити,

– додав він.