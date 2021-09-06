Например, Винница – здесь немало непопсовых локаций. Такими поделились тревел-супруги Макс Узол и Оля Манько.

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Центр Винницы

Макс говорит, что самые выдающиеся локации центральной части города можно легко обойти пешком.

Главная улица города – Соборная. Здесь сохранилась старая архитектура, бывшая гостиница "Савой", где заседало правительство УНР. Стоит заскочить на площадь "Ливерпуль", где тусуется молодежь,

– советует блогер.

Также добавил, что ближе к реке открывается старый еврейский райончик Ерусалимка, в котором у вас есть возможность увидеть странные частные домики с пристройками.

Башня Артинова

Это так называемый пуп Винницы. Расположена на Европейской площади. Башня очень похожа на ратушу, но на самом деле – водонапорная. На верхушке – каланча, где когда-то сидели пожарные и наблюдали, не горит ли ничего в городе,

– рассказывает Макс.

По его словам, определенный период башня была общежитием водоканала. Сейчас внутри – музей афганцев.



Башня Артинова в Виннице / Фото Нового канала

Не менее интересным является то, что три раза в день с башни раздается рождественская мелодия "Щедрик", ведь ее автор Николай Леонтович – родом из Винницкой области.

Автомотовелофототелерадиомузей

По мнению Макса, это просто какая-то находка, а не локация! Здесь раритетный хлам – машины, мотоциклы, телевизоры, музыкальные инструменты, проигрыватели, камеры, швейные и пишущие машинки.

Самое прикольное, что в музее можно все трогать, играть, садиться внутрь некоторых авто. Вход стоит всего 30 гривен, а посетить стоит 100%,

– уверяет он.

Подземелья капуцинов

Невероятно интересная местность – винницкие катакомбы, расположенные в центре города. Если надумаете сходить, то основной ориентир – костел Святой Девы Марии Ангельской. Именно здесь сейчас живут капуцины.



Подземелья капуцинов в Виннице / Фото Нового канала

Экскурсия длится 2 часа. В ее программу входит рассказ о самом монастыре, капуцинах и костеле, а затем спуск в подземелье на глубину четыре метра.

Ретро-кафе "Господин Заваркин и Сын"

Когда заходишь в заведение, глаза разбегаются, столько там всего интересного. Впечатление, будто попал в квартиру некоего коллекционера,

– делится Оля.

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Фонтаны

Тревел-супруги советуют не забывать о визитной карточке Винницы – шоу фонтанов. По их словам, они недавно были на похожем перформансе в Батуми, в Виннице в разы технологичнее.