До недавнего времени отдых на Шацких озерах был традиционным для жителей Карпат, неудивительно – 2 часа езды, и вы уже на месте. Удаленность курорта от других районов не должна быть на пути незабываемого отдыха. Поверьте, интересного много!

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Для тех, кто не знает, Шацкие озера из-за своего расположения долгое время были недоступны, поэтому природа имела возможность развиваться здесь естественным путем. Таким образом, прогуливаясь по тропинкам заповедника, можно увидеть природу того, каким он должен быть. А также взглянуть на жизнь животных в их естественной среде и, возможно, даже встретить редкие виды, занесенные в Красную книгу.

Достопримечательности Шацких озер

Любители изучения истории и культуры нашей страны могут посетить несколько исторически значимых и почитаемых мест у озер.

В селе Свитязь в храме Петра и Павла (Петропавловская церковь). Построен графом Браницким и его потомками в 1846 году на месте сгоревшей старой церкви. Архитектура берет свое начало из традиций русского классицизма XIX века – петербургской школы.

(Петропавловская церковь). Построен графом Браницким и его потомками в 1846 году на месте сгоревшей старой церкви. Архитектура берет свое начало из традиций русского классицизма XIX века – петербургской школы. Казанская церковь в селе Пища. Она была возведена в 1801 году, а затем была произведена реконструкция фундамента и построена новая колокольня. Внутри храма сохранились иконы XVIII – ХIХ веков.

в селе Пища. Она была возведена в 1801 году, а затем была произведена реконструкция фундамента и построена новая колокольня. Внутри храма сохранились иконы XVIII – ХIХ веков. Недалеко от Шацкого озера расположен город Владимир-Волынский , названный так в честь великого князя Владимира. Он является одним из древнейших городов Волыни, а в одиннадцатом – двенадцатом веках становится одним из крупнейших городов Киевской Руси. Жители города были активными участниками повстанческого движения, начиная с восстания Наливайко, до формирования первых отрядов Украинской повстанческой армии в 1942 году.

, названный так в честь великого князя Владимира. Он является одним из древнейших городов Волыни, а в одиннадцатом – двенадцатом веках становится одним из крупнейших городов Киевской Руси. Жители города были активными участниками повстанческого движения, начиная с восстания Наливайко, до формирования первых отрядов Украинской повстанческой армии в 1942 году. В нескольких километрах от города стоит Зимненский Святогорский Успенский женский монастырь . Первую церковь заложил князь Владимир, который пришел на охоту в этих местах в 1001 году. Святыня главного храма монастыря – икона Пресвятой Богородицы, написанная греческими мастерами Афона.

. Первую церковь заложил князь Владимир, который пришел на охоту в этих местах в 1001 году. Святыня главного храма монастыря – икона Пресвятой Богородицы, написанная греческими мастерами Афона. В 14 километрах от города Шацк в восьмидесятых годах XX века был построен уникальный радиотелескоп "УРАН-3" . Основная его задача – отслеживать изменения в нижних слоях атмосферы, что позволяет предсказать природные стихии: землетрясения и ураганы.

. Основная его задача – отслеживать изменения в нижних слоях атмосферы, что позволяет предсказать природные стихии: землетрясения и ураганы. Музей фауны Шацкого национального парка , где представлено около 400 видов животных и птиц.

, где представлено около 400 видов животных и птиц. Также каникулы на Шацком озере невозможно представить без посещения романтического места – острова на озере Свитязь. По легенде, в глубоком озере жили огромные киты. С уменьшением воды они начинали вымирать, а последние ложились на дно и оставались лежать. До острова можно добраться на лодке или катамаране, взятом на прокат.

Как добраться до Шацких озер

На машине нужно ехать в Ковель, а затем в направлении города Любомль на так называемом "варшавском" пути. Здесь нужно внимательно наблюдать за дорогой около 40 километров, чтобы не пропустить поворот на Шацк. В центре Шацка следует повернуть к озеру Свитязь.

Из некоторых городов курсируют также автобусы или можно приобрести билет на поезд, если есть такая возможность.

Досуг на Шацких озерах

Конные прогулки . Поездка верхом – отличная возможность почувствовать единство с фауной и флорой, насладиться медленным отдыхом, учитывая все преимущества местных пейзажей. Стоимость: 20 грн / час.

. Поездка верхом – отличная возможность почувствовать единство с фауной и флорой, насладиться медленным отдыхом, учитывая все преимущества местных пейзажей. Стоимость: 20 грн / час. Велоспорт . Район Шацких озер идеально подходит для езды на велосипеде. Все это благодаря плавному ландшафту. Пункты проката велосипедов есть на всех базах отдыха. Стоимость: в среднем 20 грн / час, на некоторых базах отдыха – бесплатно.

. Район Шацких озер идеально подходит для езды на велосипеде. Все это благодаря плавному ландшафту. Пункты проката велосипедов есть на всех базах отдыха. Стоимость: в среднем 20 грн / час, на некоторых базах отдыха – бесплатно. Квадроциклы . Говорят, что катание на квадроциклах – достаточно грязное развлечение, но в то же время одно из самых интересных. Стоимость указана в базах данных каждой базы отдыха

. Говорят, что катание на квадроциклах – достаточно грязное развлечение, но в то же время одно из самых интересных. Стоимость указана в базах данных каждой базы отдыха Прокат яхт, лодок, катамаранов и каяков . Стоимость: аренда лодки и катамарана – 20 – 30 грн / час, аренда байдарки – 50 грн / час, аренда яхт (до 6 человек) – 250 – 300 грн / час.

. Стоимость: аренда лодки и катамарана – 20 – 30 грн / час, аренда байдарки – 50 грн / час, аренда яхт (до 6 человек) – 250 – 300 грн / час. Дайвинг . Он расположен не в пансионате "Шацкие озера", а в селе Пульмо, недалеко от палаточного городка, вы найдете школу дайвинга. Здесь вы можете выбрать оборудование даже для 8-летнего ребенка. Стоимость: 650 грн.

. Он расположен не в пансионате "Шацкие озера", а в селе Пульмо, недалеко от палаточного городка, вы найдете школу дайвинга. Здесь вы можете выбрать оборудование даже для 8-летнего ребенка. Стоимость: 650 грн. Виндсерфинг . Кто сказал, что виндсерфингом можно заниматься только на море? Можно покорить волну на Шацких озерах, здесь они могут подняться на 1 м. Стоимость: аренда оборудования – 50 грн / час, учебный курс – 500 грн.

. Кто сказал, что виндсерфингом можно заниматься только на море? Можно покорить волну на Шацких озерах, здесь они могут подняться на 1 м. Стоимость: аренда оборудования – 50 грн / час, учебный курс – 500 грн. Рыбалка . Считается, что рыбалка – это спокойный досуг, но только не на Шацких озерах. Существует около 31 вида рыб, включая местную достопримечательность – угорь. Если вы забыли удочки, на рынке есть несколько точек, где продается все необходимое оборудование.

. Считается, что рыбалка – это спокойный досуг, но только не на Шацких озерах. Существует около 31 вида рыб, включая местную достопримечательность – угорь. Если вы забыли удочки, на рынке есть несколько точек, где продается все необходимое оборудование. Веревочный парк . Прямо напротив базы отдыха "Шацкие озера" расположен веревочный парк "Верхняя база". Время здесь пролетит незаметно. Стоимость: детский билет – 25 грн, билет для взрослого – 35 грн, цены на другие виды развлечений следует уточнять в веревочном парке.

. Прямо напротив базы отдыха "Шацкие озера" расположен веревочный парк "Верхняя база". Время здесь пролетит незаметно. Стоимость: детский билет – 25 грн, билет для взрослого – 35 грн, цены на другие виды развлечений следует уточнять в веревочном парке. Бильярд, настольный теннис . Стоимость: указана на каждой базе.

. Стоимость: указана на каждой базе. Пейнтбол. В селе Свитязь в лагере "Викинг" открыли пейнтбольный клуб под названием "Викинг". Стоимость: оплата только за шарики – 50 копеек / шарик.

Не следует также забывать о различных ночных клубах, дискотеках, тематических вечеринках, возможностях сходить в сауну, на массаж и многое другое. Все это на Шацких озерах в самых разнообразных вариантах.

Где остановиться на Шацких озерах

На Шацких озерах можно найти жилье на любой вкус: как для любителей комфорта и сервиса, так и тех, кто предпочитает более экономном варианта отдыха. В любом случае, здесь вы найдете множество баз, пансионатов, гостиниц, коттеджей и частных домов. Цены будут зависеть от уровня комфорта, инфраструктуры и близости к водоемам.

Шацкие озера / Фото ukraine-is

Базы отдыха – 55 – 500 грн в сутки / чел;

Коттеджи – 65 – 300 грн в сутки / чел;

Частный сектор – 50 – 175 грн в день / чел;

Комплексы отдыха – 70 – 170 грн в сутки / чел;

Палаточные лагеря. 1 палатка – 10 – 15 грн,

Паркинг – 10 – 25 грн.

Помните, что устанавливать палатки на территории заповедника запрещено, можно только на специально отведенных для этого участках. Также не забывайте, что самое популярное время отдыха в заповеднике приходится на июль и август, поэтому в это время цены на жилье могут расти. Рекомендуется бронировать места заранее, поскольку всегда много желающих отдохнуть на Шацких озерах.

Флора и фауна Шацких озер

О флоре и фауне Шацких озер написано много хвалебных отзывов. Прибрежные волынские леса богаты на всевозможные ягоды: клубнику, малину, чернику, ежевику, бруснику, клюкву. Есть в местных лесах и грибы: боровики (белые), лисички и т.д. Невероятно разнообразная рыба в Шацких озерах: окунь, плотва, щука, лещ, карась, карп, сом, вид, угорь, канадский сом, судак и амур. А во многих озерах живут даже угри.

Озеро Свитязь

Площадь : 2,75 тыс. га.

: 2,75 тыс. га. Длина береговой линии: 30 км.

30 км. Средняя глубина: 6,9 м; максимальная глубина: 58,4 м.

Озеро Свитязь / Фото igotoworld

Самое большое из Шацких озер и известное в Украине как глубокое пресноводное озеро. Также популярно среди отдыхающих, так как вода в озере очень чистая и прозрачная. Состав воды содержит серебро и глицерин, благодаря чему кожа после плавания становится мягкой и гладкой. В древности воду из Свитязя набирали и везли немецким дамам, чтобы они приняли ванну.

Средняя глубина озера составляет 6,9 метра. Однако здесь мелкая вода вдоль побережья, что делает привлекательным отдых с детьми.

Одной из особенностей озера есть остров, площадь около 7 га. Работники SCNP контролируют остров, чтобы сохранить там нетронутую природу из-за гнездования птиц.

Отпуск на озере Свитязь наиболее развит среди всех Шацких озер. Отдыхающие останавливаются в поселениях, расположенных вдоль побережья с. Свитязь, с. Хребет, с. Пульмо, с. Ступа (Ильичевка), с. Гуйшово, с. Холм.

Песочное озеро

Площадь : 187 га.

: 187 га. Длина береговой линии : 5,72 км.

: 5,72 км. Средняя глубина: 6,9; максимальная глубина: 16,2 м.

Песочное озеро / Фото restlib

Второе по популярности озеро среди группы Шацких озер, поскольку оно имеет очень чистую и прозрачную воду и содержит в своем составе серебро и глицерин. В озере хорошое полое песчаное дно и песчаные берега, подтверждающие его имя. Водоем средней глубины и хорошо прогревается в летний период. Вдоль прибрежной зоны проходит сосновый лес, в котором растут множество ягод и грибов.

Отдых на озере сосредоточен в населенных пунктах с. Мельников, ур. Заслонка, с. Гавела и в районе спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" Львовского института имени Медина, где расположен один из палаточных городков на Шацких озерах.

Большое Черное озеро

Площадь : 82 га.

: 82 га. Длина береговой линии: 3,7 км.

3,7 км. Средняя глубина: 3 м; максимальная глубина 5 м.

Большое Черное озеро / Фото wikipedia

Небольшой размер по сравнению с предыдущим. До недавнего времени здесь отдыхали и ловили рыбу только местные жители благодаря удобному расположению. Но сейчас оно набирает популярность среди гостей края.

Озеро Люцимир

Площадь : 443 га.

: 443 га. Длина береговой линии: 8,7 км.

8,7 км. Средняя глубина: 4,1 м; максимальная глубина: 11 м.

Озеро Люцимир / Фото wikipedia

Расположено в юго-восточном направлении от Шацка, часть береговой линии расположена непосредственно в селе. Соединено каналом с Черным Большим озером. Озеро известно среди рыбаков больше, чем среди отдыхающих.

Озеро Пулемецкое

Площадь : 1640 га.

: 1640 га. Длина береговой линии : 16 км.

: 16 км. Средняя глубина: 4,1 метра; максимальная глубина: 19,2 метра.

Озеро Пулемецкое / Фото pinterest

Второе по величине среди озерной группы. Расположено на северо-западе относительно озера Свитязь, между с. Пульмо и с. Подушка. Озеро характеризуется широким разнообразием растительности.

Озеро Перемут

Площадь : 150 га.

: 150 га. Длина береговой линии : 5 км.

: 5 км. Средняя глубина: 2 метра; максимальная глубина 6,5 метра.

Озеро Перемут / Фото wikipedia

Расположено напротив поворота на с. Гаивка. Вдоль береговой линии невозможно пройти через болото и густой лес, выход к самому озеру есть только в нескольких местах. Озеро посещают преимущественно рыбаки.

Озеро Соминец

Площадь : 40 га.

: 40 га. Длина береговой линии : 2,9 км.

: 2,9 км. Средняя глубина: 1,7 метра; максимальная глубина 2,8 метра.

Озеро Соминец / Фото wikipedia

Небольшое озеро, расположенное справа от дороги на ур. Рудь, и всего 1 километр от озера Свитязь. Достаточно неглубокое, с чистой и прозрачной водой, быстро нагревается летом.

В общем, уникальность каждого из озер невозможно перечислить и описать словами. Отдыхая на Шацких озерах, советуем хотя бы побывать и ознакомиться с каждым из них.