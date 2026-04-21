Узкие улицы, активное движение, граффити и общая суета могут создать первое впечатление беспорядка, пишет Express.

К этому добавляется еще и влияние интернета. В соцсетях нередко появляются отзывы, где Неаполь показывают как опасное или некомфортное место для путешествий. Из-за этого многие люди формируют предвзятое мнение еще до поездки, не дав шанса открыться этому городу с другой стороны.

Туристка Вита Молинье все же решила наведаться в Неаполь – города с громкой репутацией, легендарной пиццей и насыщенным ритмом жизни.

Какой Неаполь на самом деле?

По словам путешественницы, первые часы в городе действительно вызвали смешанные эмоции. По дороге из аэропорта в квартиру в испанском квартале они заметили, что Неаполь совсем не похож на другие итальянские города. Действительно, он немного заброшенный с большим количеством граффити и замусоренными улицами.

В то же время в нем чувствовалась особая атмосфера. Даже поздно ночью хозяин жилья лично встретил туристов в аэропорту – этот жест показал теплую и гостеприимную сторону города.

Уже на следующий день Неаполь начал открываться совсем иначе. Узкие улочки, заполненные рынками и магазинами, создавали ощущение живого лабиринта. Здесь везде можно увидеть портреты Диего Марадоны – легенды футбольного крупа "Наполи", которого здесь обожают.



Улицы Неаполя очень узкие / Фото Pinterest

Город очень кипит энергией: быстро пролетают мопеды, люди спешат по делам, поэтому такой живой город привлекает внимание, потому что он создает контраст с неспешной Флоренцией или Римом.

Одной из самых ярких точек маршрута здесь стал подъем к замку Сант-Эльмо. Дорога вела вверх мимо террас и пастельных домов. Из крепости открывалась панорама на Неаполитанский залив и огромный Везувий.



Вид на Везувий в Неаполе / Фото Pinterest

Важной частью путешествия стало посещение Помпеи – это место есть в списке мечтаний многих. Это древний город, уничтожен извержением Везувия в 79 году. Добраться из Неаполя туда можно за 30 минут и провести хоть целый день в исследовании улиц и домов.

По-новому открывается Неаполь вечером. Город оживает с новой силой: бары наполняются людьми, а атмосфера становится более оживленной. Здесь туристы часто заказывают апероль и неаполитанскую пиццу, которую многие считают лучшей в мире.



Вечерний Неаполь / Фото Pinterest

За три дня туристы почувствовали настоящий характер Неаполя. И хотя город действительно шумный, однако он имеет невероятную энергию, захватывающие пейзажи и наполнен искренними людьми.

В итоге их опыт стал напоминанием, что не все, что говорят или пишут в интернете, соответствует действительности. Неаполь точно стоит того, чтобы дать ему шанс.

In Journal пишет, что опытные туристы описывают Неаполь как один из самых интересных городов Средиземноморья. Город поражает великолепной архитектурой и вкусной кухней. Кроме пиццы здесь можно попробовать много локальных блюд, которые поразят вкусами.

Любители музеев и галерей могут посетить Национальный археологический музей, который хранит некоторые из самых ценных артефактов древнего мира. Галерея Умберто I содержит произведения искусства мастеров эпохи Возрождения, а Музей современного искусства Доннареджина ознакомит с современным искусством Неаполя.

