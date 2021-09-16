Однако в 2021 году сформировался определенный список стран, откуда прибывают чаще всего. Его озвучил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.

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По его словам, на сегодня столицу посетили около 300 тысяч иностранцев. С начала года бюджет столицы получил 22 миллиона гривен туристического сбора.

Одна семья туристов с Ближнего Востока, которых сейчас много приезжает в Украину, оставляет в Киеве от 300 до 500 долларов в сутки. Это проживание в отелях, посещение ресторанов, кафе, концертов,

– заметил Кличко.

Он добавил, что 5-ю часть от всех туристов, прибывающих в Киев, составляют гости из стран Ближнего Востока – Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Турция.

Больше всего туристов приезжает из:

США – более 26,5 тысячи человек;

– более 26,5 тысячи человек; Израиль – более 22 тысяч человек;

– более 22 тысяч человек; Турции – более 21 тысячи человек.

В то же время с начала 2021-го из Саудовской Аравии приехало более 13 тысячи туристов. Дело в том, что появилось прямое авиасообщение и ввелся безвиз между странами. Кроме того, большинство государств Европы закрыты для туристов из Аравии.

Список стран, которые больше всего интересуют украинцев

Министерство иностранных дел Украины в прошлом году создало онлайн-карту, где можно следить за условиями пересечения границ.

С момента запуска ею воспользовались уже 10 миллионов раз. По этому случаю в МИД назвали 10 самых популярных стран, условиями въезда в которые украинцы больше всего интересуются.

10 стран, которые чаще всего просматривают на карте:

Польша;

Италия;

Испания;

Турция;

Греция;

Германия;

Чехия;

Франция;

Португалия;

Кипр.

Обратите внимание! Подробнее об актуальном режиме въезда и транзите в конкретную страну – читайте на интерактивной онлайн-карте.