Однако в 2021 году сформировался определенный список стран, откуда прибывают чаще всего. Его озвучил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.
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По его словам, на сегодня столицу посетили около 300 тысяч иностранцев. С начала года бюджет столицы получил 22 миллиона гривен туристического сбора.
Одна семья туристов с Ближнего Востока, которых сейчас много приезжает в Украину, оставляет в Киеве от 300 до 500 долларов в сутки. Это проживание в отелях, посещение ресторанов, кафе, концертов,
– заметил Кличко.
Он добавил, что 5-ю часть от всех туристов, прибывающих в Киев, составляют гости из стран Ближнего Востока – Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Турция.
Больше всего туристов приезжает из:
- США – более 26,5 тысячи человек;
- Израиль – более 22 тысяч человек;
- Турции – более 21 тысячи человек.
В то же время с начала 2021-го из Саудовской Аравии приехало более 13 тысячи туристов. Дело в том, что появилось прямое авиасообщение и ввелся безвиз между странами. Кроме того, большинство государств Европы закрыты для туристов из Аравии.
Список стран, которые больше всего интересуют украинцев
Министерство иностранных дел Украины в прошлом году создало онлайн-карту, где можно следить за условиями пересечения границ.
С момента запуска ею воспользовались уже 10 миллионов раз. По этому случаю в МИД назвали 10 самых популярных стран, условиями въезда в которые украинцы больше всего интересуются.
10 стран, которые чаще всего просматривают на карте:
- Польша;
- Италия;
- Испания;
- Турция;
- Греция;
- Германия;
- Чехия;
- Франция;
- Португалия;
- Кипр.