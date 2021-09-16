Однак у 2021 році сформувався певний список країн, звідки прибувають найчастіше. Його озвучив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів.
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За його словами, станом на сьогодні столицю відвідали близько 300 тисяч іноземців. Від початку року бюджет столиці отримав 22 мільйони гривень туристичного збору.
Одна родина туристів з Близького Сходу, яких зараз багато приїздить в Україну, залишає в Києві від 300 до 500 доларів на добу. Це проживання в готелях, відвідування ресторанів, кафе, концертів,
– зауважив Кличко.
Він додав, що 5-ту частину від всіх туристів, які прибувають до Києва, складають гості з країн Близького Сходу – Саудівська Аравія, ОАЕ, Ізраїль, Туреччина.
Найбільше туристів приїжджає із:
- США – понад 26,5 тисячі осіб;
- Ізраїлю – понад 22 тисячі осіб;
- Туреччини – понад 21 тисячу осіб.
Натомість з початку 2021-го з Саудівської Аравії приїхало понад 13 тисяч туристів. Річ у тім, що з'явилося пряме авіасполучення та запровадився безвіз між країнами. Крім того, більшість держав Європи закриті для туристів з Аравії.
Список країн, які найбільше цікавлять українців
Міністерство закордонних справ України торік створило онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів.
З моменту запуску нею скористалося вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС назвали 10 найпопулярніших країн, умовами в'їзду до яких українці найбільше цікавляться.
10 країн, які найчастіше переглядають на карті:
- Польща;
- Італія;
- Іспанія;
- Туреччина;
- Греція;
- Німеччина;
- Чехія;
- Франція;
- Португалія;
- Кіпр.