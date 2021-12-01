Названы самые дорогие и дешевые города мира для жизни – Киев тоже в рейтинге
Источник:The Guardian
Израильский город Тель-Авив был признан самым дорогим для жизни в мире. За год он поднялcя на 5 ступенек выше и опередил города, которые раньше были лидерами – Париж, Гонконг и Цюрих.
Такой скачок в рейтинге вызван укреплением национальной валюты, шекеля, а также ростом цен на транспорт и продукты. Об этом свидетельствуют данные обновленного отчета Economist Intelligence Unit (EIU).
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Самые дорогие города мира для жизни в 2021 году
- Тель-Авив, Израиль
- Париж, Франция
- Сингапур
- Цюрих, Швейцария
- Гонконг, Китай
- Нью-Йорк, США
- Женева, Швейцария
- Копенгаген, Дания
- Лос-Анджелес, США
- Осака, Япония
Украинская столица – Киев – заняла 88 место, поднявшись на 13 позиций по сравнению с 2020 годом, когда город занимал 101 место.
Самые дешевые города мира для жизни в 2021 году
Большинство из них расположены на Ближнем Востоке, в Африке или в самых бедных частях Азии.
Не во всех городах произошло повышение цен. У многих, что внизу нашего рейтинга, цены стагнировали или даже падали, отчасти из-за того, что их валюты ослабли по отношению к доллару США,
– заявил руководитель рейтинга Упасана Дутт.
Так, согласно результатам отчета, самым дешевым городом для жизни, как и в прошлом году, признан Дамаск (Сирия). Вслед за ним, Триполи в Ливии и Ташкент, столица Узбекистана.
Отмечается, что наибольшее "удешевление" произошло в Риме – с 16-й позиции город перешел на 48.
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Рейтинг стоимости жизни EUI: кратко
Всемирный рейтинг стоимости жизни EIU обновляется дважды в год. В исследовании сравнивают более 400 индивидуальных цен на 138 продуктов и услуг в более чем 130 городах мира.
На движение позиций в рейтинге влияют изменения обменного курса местной валюты к доллару, ведь города сравниваются с индексом базового города – Нью-Йорка.
Также влияние оказывают проблемы с цепочкой снабжения, когда нехватка товаров становится причиной роста цен в некоторых категориях. Изменения в образе жизни, вызванные COVID, тоже влияют на цены.