Названы лучшие авиакомпании мира 2021 года: кто возглавил "воздушный" рейтинг
Источник:AirlineRatings.com
Международные авиакомпании не устают совершенствовать сервис, пытаясь завоевать первые позиции. Ежегодно популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.
В этом году ни один украинский авиаперевозчик не вошел в список. Рейтинг – смотрите далее!
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Мы сосредоточены на руководстве и авиакомпаниях, которые внедряют инновации, чтобы сделать истинное значение для пассажирского опыта, – говорит Джеффри Томас, главный редактор AirlineRatings.com.
Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways, осуществляющий полеты и в Украину.
20 лучших авиакомпаний мира 2021
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Qantas
- Emirates
- Cathay Pacific
- Virgin Atlantic
- United Airlines
- EVA Air
- British Airways
- Lufthansa
- ANA
- Finnair
- Japan Air Lines
- KLM
- Hawaiian Airlines
- Alaska Airlines
- Virgin Australia
- Delta Air Lines
- Etihad Airways
Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев, в частности возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.
Кроме рейтинга 20 лучших авиакомпаний, AirlineRatings.com также вручил дополнительные награды – за лучший первый класс (Singapore Airlines), лучший экипаж (Virgin Australia) и лучшие залы отдыха в аэропортах (Qantas). Между тем EasyJet выиграл в номинации лучших бюджетных авиакомпаний в Европе.
Отметим, ранее Международный Совет Аэропортов Европы опубликовал отчет, в который вошел 341 самый большой аэропорт Европы по количеству пассажиров – киевский "Борисполь" занял 14-е место в рейтинге.