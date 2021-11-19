National Geographic назвал лучшие туристические направления 2022 – Украина тоже в списке

Весь мир надеется, что в 2022 году туристическая индустрия восстановится почти полностью и для туристов станут доступны еще больше направлений, чем в этом году. Так что самое время понемногу планировать путешествия и составлять маршрут интересными локациями.

Авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic решил дать нам задуматься, или хотя бы помечтать, куда следует отправиться уже в следующем году. Издание определило топ-25 мест в мире, которые следует посетить в 2022 году.

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National Geographic назвал главные travel-направления 2022 года

Во многих пониманиях пандемия предоставила путешественникам и сообществам по всему миру возможность задуматься о том, как мы исследуем мир,

– отметила Джорджа Стоуна, исполнительный редактор National Geographic Travel.

Все места были разделены на пять категорий: природа, приключения, экологичность, культура и история, а также семья.

5 лучших мест для любования природой

Полоса Каприви, Намибия – "откройте для себя следующее замечательное сафари";

– "откройте для себя следующее замечательное сафари"; Северная Миннесота, США – "выключите свет и наблюдайте за звездами";

– "выключите свет и наблюдайте за звездами"; Озеро Байкал, Россия – "помогите спасти чудо природы";

– "помогите спасти чудо природы"; Биосферный заповедник Belize Maya Forest Reserve – "посмотрите на тропическую дикую природу";

– "посмотрите на тропическую дикую природу"; Штат Виктория, Австралия – "поезжайте по Большой океанской дороге".

5 лучших мест для приключений

Сена, Франция – "прокатитесь по новому велосипедному маршруту";

– "прокатитесь по новому велосипедному маршруту"; Коста-Рика – "рафтинг от Карибского бассейна до Тихого океана";

– "рафтинг от Карибского бассейна до Тихого океана"; Нью-Брунсвик, Канада – "займитесь хайкингом – пешеходная туристическая тропа Nepisiguit Mi'gmaq";

– "займитесь хайкингом – пешеходная туристическая тропа Nepisiguit Mi'gmaq"; Палау – "поплавайте с акулами";

– "поплавайте с акулами"; Бассейн Арапахо, Колорадо, США – "устройте скалолазание по горам".

5 лучших мест для семейных путешествий

Круиз на реке Дунай, охватывающей 10 стран (Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Румыния, Болгария, Молдова и Украина);



Река Дунай в Будапеште / Фото Getty Images

Ликия, Турция – "узнайте о жизни кочевников";

– "узнайте о жизни кочевников"; Гранада, Испания – "удивляйтесь геометрической красоте";

– "удивляйтесь геометрической красоте"; Остров Бонайре, Венесуэла – "погрузитесь в древний морской заповедник";

– "погрузитесь в древний морской заповедник"; Истерн Шор, Мэриленд, США – "перенеситесь по истории".

5 лучших мест для культуры и истории

Гора Цзинмай, Юньнань, Китай – "отведайте чай";

– "отведайте чай"; Аллея жестяных сковородок, Лондон, Великобритания – "подпевайте";

– "подпевайте"; Хоккайдо, Япония – "узнайте о корнях острова";

– "узнайте о корнях острова"; Остров Прочида, Италия – "соединитесь с культурой";

– "соединитесь с культурой"; Атланта, штат Джорджия, США – "встречайте момент".

5 лучших мест для экологических путешествий

Национальный парк Ясуни, Эквадор – "борьба за лес";

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Чиманимани, Мозамбик – "станьте свидетелем успеха в охране";

– "станьте свидетелем успеха в охране"; Рурская долина, Германия – "проявите творчество";

– "проявите творчество"; Ущелье реки Колумбия в штатах Орегон и Вашингтон, США – "выпивайте вино и обедайте осторожно";

– "выпивайте вино и обедайте осторожно"; Лодзь, Польша – "в центре внимания зеленый город".

Итак, планируйте путешествие и вносите эти направления в свои маршруты!