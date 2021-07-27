Нашли авторов записок, найденных на Говерле: все они из секретного города Франковск-16

В начале июля на горе Говерла туристы нашли бутылку с двумя записками. Они датированы 1971 и 1972 годами.

Тарас Краженко – мужчина, сын которого нашел бутылку, решил разыскать авторов записки в Фейсбуке. И несколько из них откликнулись сразу. Однако почти две недели спустя выяснились подробности закапывание "капсулы времени".

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На Говерле обнаружили записки 50-летней давности

11 июля на самой высокой вершине Украины – горе Говерле, туристы нашли бутылку с двумя записками, датированными 1971 и 1972 годами.

В записках говорится, что вершину горы покорили ученики средней школы 131. Как оказалось, дети, спрятавшие эту бутылку, жили в секретном военном городке на окраине Делятина – Ивано-Франковск-16.

Как сообщает Общественное радио, нашел бутылку Назарий – сын Тараса Краженка.

Шли походом двухдневным через Говерлу. На второй день на вершине присели чай попить. Сын заметил кусочек стекла в земле и расковырял. Достал бутылку и заметил, что внутри что-то есть. Снес вниз и открыл, – сообщил Тарас.

Мужчина намерен передать свою находку Игорю Воронько – племяннику первого в списке Григорьева.

Авторы "капсулы времени" нашлись

Увидев сообщение в Фейсбуке, Игорь Воронько узнал в списке своего дядю. Публикацию распространил родственнику, а уже через несколько часов все участники из списка нашлись.

Когда каждый день Facebook просматриваешь, смотришь и видишь записку 71-го года – первых пол минуты у меня шли мурашки по коже. Потом у меня мурашки продолжались, когда я представлял, как это увидит мой дядя и будет в шоке, – говорит Игорь.

По его словам, как для нас, так и для тех детей, которые покорили Говерлу в 71-м – это действительно выдающееся событие.

Он также поделился уникальным фото, на котором зафиксирован момент закапывания бутылки.



Момент закапывание бутылки с записками / Фото: Игорь Воронько

Дядя Игоря – Александр Григорьев, сейчас живет в Москве. Говорит, что увидев фото, почувствовал радость и восторг, и сразу рассказал об этой новости одноклассникам.

Мы закончили 9-й класс и, понимая, что это наши последние совместные каникулы, мы под руководством нашего любимого учителя физики Скорина Евгения Александровича, собрались и поднялись на эту вершину. Таким образом, отметили наши каникулы, – вспоминает мужчина.

Он добавил, что в 131 школе в Делятине, которая имела гриф "совершенно секретно", работал его отец. Как известно, Григорьев жил в Ивано-Франковской области до окончания университета нефти и газа. После – попал на работу в Якутии.

За 50 лет одноклассники разъехались в разные страны, поэтому обсуждают событие в мессенджерах. Пишут, что последнюю неделю все этим живут.

Отметим, ранее в сети появилось видео, в котором показали, как живет Ивано-Франковск-16 – засекреченный город за колючей проволокой.