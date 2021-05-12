Численность населения с 1960 до 2021

Ежегодно население в мире повышается на несколько десятков миллионов человек, однако в процентном отношении – замедляется. Это видно на 10-летних отрезках:

1960 – 1970 гг. – 3,683 миллиарда жителей (21,5 %);

1970 – 1980 гг. – 4,517 миллиарда (20,4 %);

1980 – 1990 гг. – 5,28 миллиарда (19,1 %);

1990 – 2000 гг. – 6,114 миллиарда (15,8 %);

2000 – 2010 гг. – 6,922 миллиарда (13,2 %);

2010 – 2020 гг. – 7,851 миллиарда (12 %).

Население по континентах

Ниже приведены данные по численности населения от наиболее к наименее заселенным континентам:

Азия – 4 687 204 855 человек или 59,46 %.

Африка – 1 369 769 960 человек или 17,38 %.

Европа – 750 104 586 человек или 9,52 %.

Северная Америка – 597 320 317 или 7,58 %.

Южная Америка – 434 965 650 или 5,52 %.

Австралия – 25 499 884 человек или 0,33%.

Помимо жителей континентов более 15 миллионов насчитывает Океания. А также ежегодно около 5 тысяч исследователей проживают летом в Антарктиде, а зимой – 1000 человек.

Оценка населения до 3000 года

По множеству признаков можно сказать, что общее количество людей меняется незначительно. Данные ООН подтверждают прогноз постоянного прироста:

8,5 миллиарда в 2030 году;

9,7 миллиарда в 2050 году;

10,9 миллиарда в 2100 году.

Однако последние исследования IHME (Институт показателей и оценки здоровья) предполагают, что численность населения начнет сокращаться задолго до 2100 года. Согласно их прогнозу, пик численности населения придется на 2064 год и составит 9,7 миллиарда человек. А уже к началу 2100 года может уменьшиться и составить 8,8 миллиарда.

Численность населения начнет сокращаться задолго до 2100 года / Фото Pexels

За этими различиями стоят разные факторы: низкий уровень рождаемости (учитывались такие факторы, как уровень образования и доступ к противозачаточным средствам), уровень миграции и увеличение продолжительности жизни. Также большую роль играет смена возрастной структуры. В 2100 году больше 25% всего населения (примерно 2,37 миллиарда человек) будут в возрасте от 65 лет.

В настоящее время уровень рождаемости стремится к уровню воспроизводства и равен 2,1 ребенка на каждую женщину. Другими словами, дети как бы замещают родителей, а население практически не увеличивается. Если же этот коэффициент будет равен уровню воспроизводства, то численность населения будет на уровне 9 – 10 миллиардов человек. Из-за непредсказуемости поведения человечества составить достоверный прогноз отдаленного будущего не представляется возможным.

Сколько людей способна выдержать планета Земля

В данное время на Земле проживает 7,5 миллиарда людей, которые нуждаются в некотором количестве чистой питьевой воды, ежедневной пище и других материальных благах. Интересно, какое количество людей может прокормить Земля? Согласно новейшим исследованиям, планета сможет выдержать примерно 10 миллиардов человек.

Ученые пришли к выводу, что даже в случае, если все люди станут вегетарианцами, наши шансы на выживание с каждым днем будут уменьшаться. Главная причина – истощение запасов пресной воды. В настоящее время от нехватки воды страдает 25% населения в мире. А к 2050 году вода может стать одним из ценнейших ресурсов.

Кроме того человечество может столкнуться с проблемой нехватки воздуха, так как перенаселение нарушает баланс круговорота кислорода, азота и углекислого газа.

Несмотря на то, что естественный прирост населения слабый, ряд стран вводят специальные мероприятия для снижения уровня рождаемости. Например, в Индии в 1975 году была проведена процедура стерилизации женщин в обмен на денежное вознаграждение (при отказе операция проводилась принудительно). А с 2012 года в Узбекистане часто проводили процедуру стерилизации женщинам, имеющим 2-х детей, причем без их ведома. Однако большинство европейских и некоторые азиатские страны (например, Сингапур) поощряют рождаемость.

Люди живут "в долг" у планеты / Фото Unsplash

Человечество давно перешагнуло пределы допустимого потребления. Мы используем гораздо больше ресурсов, чем производит Земля, загрязняем окружающий мир быстрее переработки, ловим больше рыбы (уменьшая популяцию), выделяем намного больше углерода, чем могут деревья превратить в кислород. Люди живут как бы "в долг" у планеты.

По мнению Йоргена Рандерса, Денниcа и Донелла Медоуз, и Уильяма Беренса ІІІ, учитывая современные тенденции индустриализации, роста численности населения, производства продовольствия, загрязнения природной среды и истощения ресурсов, пределы роста цивилизации будут достигнуты примерно за 100 лет. В результате – катастрофический обвал популяции при снижении уровня жизни, не исключая голод. Не изменят ситуацию и технологические прорывы (разведка новых полезных ископаемых).

Снижение общего количества людей на планете приведет к сокращению использования сельскохозяйственных земель. Поля начнут засаживать лесами, что в свою очередь даст больше кислорода и увеличит площади обитания диких животных. Уменьшится вылов рыбы, сократится количество судов, которые загрязняют океаны и реки. Значительно сократятся промышленные предприятия, соответственно, и вредные выбросы в атмосферу. Экология станет улучшаться.