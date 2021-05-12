Чисельність населення з 1960 до 2021

Щорічно населення у світі підвищується на кілька десятків мільйонів осіб, проте в процентному відношенні – сповільнюється. Це видно на 10-літніх відрізках:

1960 – 1970 рр. – 3,683 мільярда жителів (21,5%);

1970 – 1980 рр. – 4,517 мільярда (20,4%);

1980 – 1990 рр. – 5,28 мільярда (19,1%);

1990 – 2000 рр. – 6,114 мільярда (15,8%);

2000 – 2010 рр. – 6,922 мільярда (13,2%);

2010 – 2020 рр. – 7,851 мільярда (12%).

Населення за континентами

Wikipedia наводить дані про чисельність населення від найбільш до найменш заселених континентів:

Азія – 4 687 204 855 осіб або 59,46%.

Африка – 1 369 769 960 осіб або 17,38%.

Європа – 750 104 586 осіб або 9,52%.

Північна Америка – 597 320 317 або 7,58%.

Південна Америка – 434 965 650 або 5,52%.

Австралія – ​​25 499 884 осіб або 0,33%.

Окрім жителів континентів, понад 15 мільйонів налічує Океанія. А також щорічно близько 5 тисяч дослідників проживають влітку в Антарктиді, а взимку – 1000 осіб.

Оцінка населення до 3000 року

За безліччю ознак можна сказати, що загальна кількість людей змінюється незначно. Дані ООН свідчать про постійне зростання:

8,5 мільярда у 2030 році;

9,7 мільярда у 2050 році;

10,9 мільярда у 2100 році.

Однак останні дослідження IHME (Інститут показників і оцінки здоров'я) припускають, що чисельність населення почне скорочуватися задовго до 2100 року. Згідно з їхнім прогнозом, пік чисельності населення припаде на 2064 рік і становитиме 9,7 мільярда осіб. А вже до початку 2100 року може зменшитися і скласти 8,8 мільярда.

Чисельність населення почне скорочуватися задовго до 2100 року / Фото Pexels

За цими відмінностями стоять різні фактори: низький рівень народжуваності (враховувалися такі фактори, як рівень освіти та доступ до протизаплідних засобів), рівень міграції та збільшення тривалості життя. Також велику роль відіграє зміна вікової структури. У 2100 році понад 25% всього населення (приблизно 2,37 мільярда осіб) будуть у віці від 65 років.

Зараз рівень народжуваності прагне до рівня відтворення і дорівнює 2,1 дитини на кожну жінку. Іншими словами, діти заміщають батьків, а населення практично не збільшується. Якщо ж цей коефіцієнт дорівнюватиме рівню відтворення, то чисельність населення буде на рівні 9 – 10 мільярдів осіб. Через непередбачуваність поведінки людства скласти вірогідний прогноз віддаленого майбутнього не є можливим.

Скільки людей здатна витримати планета Земля

Зараз на Землі проживає 7,5 мільярда людей, які мають потребу в певній кількості чистої питної води, щоденній їжі та інших матеріальних благах. Цікаво, скільки людей може прогодувати Земля? Відповідно до новітніх досліджень, планета зможе витримати приблизно 10 мільярдів осіб.

Вчені дійшли висновку, що навіть у разі, якщо всі люди стануть вегетаріанцями, наші шанси на виживання з кожним днем ​​будуть зменшуватися. Головна причина – виснаження запасів прісної води. Зараз від нестачі води страждає 25% населення у світі. А до 2050 року вода може стати одним із найцінніших ресурсів. Крім того, людство може зіткнутися з проблемою нестачі повітря, бо перенаселення порушує баланс колообігу кисню, азоту та вуглекислого газу.

Попри те, що природний приріст населення слабкий, країн вводять спеціальні заходи для зниження рівня народжуваності. Наприклад, в Індії в 1975 році була проведена процедура стерилізації жінок в обмін на грошову винагороду (у разі відмови операція проводилася примусово). А з 2012 році в Узбекистані часто проводили процедуру стерилізації жінкам, які мають 2 дітей, без їхньої згоди. Однак більшість європейських і деякі азійські країни (наприклад, Сінгапур) заохочують народжуваність.

Люди живуть "в борг" у планети / Фото Unsplash

Людство давно переступило межі допустимого споживання. Ми використовуємо набагато більше ресурсів, ніж виробляє Земля, забруднюємо навколишнє середовище швидше перероблення, ловимо більше риби (зменшуючи популяцію), виділяємо набагато більше вуглецю, ніж можуть дерева перетворити у кисень. Люди живуть "в борг" у планети.

На думку Йоргена Рандерс, Денніcа і Донелла Медоуз, і Вільяма Беренса ІІІ, враховуючи сучасні тенденції індустріалізації, зростання чисельності населення, виробництва продовольства, забруднення природного середовища і виснаження ресурсів, межі зростання цивілізації будуть досягнуті приблизно за 100 років. У результаті – катастрофічний обвал популяції за умови одночасного зниження рівня життя, не виключаючи голод. Не змінять ситуацію і технологічні прориви (розвідка нових корисних копалин).

Зниження загальної кількості людей на планеті призведе до скорочення використання сільськогосподарських земель. Поля почнуть засаджувати лісами, що, своєю чергою, дасть більше кисню і збільшить площі проживання диких тварин. Зменшиться вилов риби, скоротиться кількість судів, які забруднюють океани та річки. Значно скоротяться промислові підприємства, відповідно і шкідливі викиди в атмосферу. Екологія буде поліпшуватися.