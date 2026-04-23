Новое развлечение от NASA: как "написать" свое имя с помощью реальных спутниковых снимков

В интернете набирает популярность онлайн-сервис от NASA, который позволяет создавать из спутниковых снимков Landsat изображения, формирующие введенное пользователем слово. Для этого достаточно ввести имя английскими буквами, после чего алгоритм подбирает участки Земли, которые визуально напоминают нужные символы.

Смотрите также Как за 60 секунд найти идеальный отель для отдыха за 60 секунд

Как работает сервис и почему он стал вирусным?

Речь о сайте от NASA, который подбирает спутниковые кадры с Landsat и формирует из них визуальную "композицию" в виде букв. Пользователю достаточно ввести имя английскими буквами, после чего алгоритм находит участки Земли, где природные формы или объекты напоминают нужные символы.

Как выглядит сайт / скриншот с сайта NASA

Результат формируется автоматически: на экране появляется изображение, которое визуально составляет слово из спутниковых снимков. Если вариант не нравится, можно обновить запрос и получить другую комбинацию.

Смотрите также Как путешествовать на автодоме по Европе и почему опытные туристы выбирают правило 3 – 3 – 3

В соцсетях пользователи активно публикуют полученные изображения, превращая сервис в своеобразную игру с географией и визуальными ассоциациями. Многие отмечают, что результаты выглядят неожиданно эстетично и напоминают абстрактные карты или арт-работы, созданные самой природой.

Как реагируют украинцы / скриншоты из сети

