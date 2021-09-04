Они установлены на безопасном расстоянии от обрывов и скал, но имеют лучший вид.

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Селфи-станции в национальных парках

Национальные парки США продолжают испытывать опасный всплеск популярности ради красивых снимков. Чиновники надеются уменьшить количество смертельных Селфи или с помощью специальных подставок.

Мы устанавливаем селфи-станции в некоторых местах по всему штату, чтобы вы (и ваши друзья) могли открывать новые любимые места и зафиксировать свои воспоминания на удивительном живописном фоне. Если вы видите знак, значит, рядом есть забавный фон для вашего Селфи!

– отметил глава Департамента природных ресурсов Миннесоты.



Пример селфи-станции у озера / Фото The New York Post

Доски изготовлены из кедра. Станции имеют регулируемую полку для настройки мобильного устройства на идеальное селфи. Кроме углубления для телефона на них указана интересная история этого места и факты о пейзаже.

Интересно знать! Исследования показали, что знаки, напоминающие туристам "поддерживать естественную тишину", отключать электронику, приглушать голоса и вести себя предусмотрительно в национальных парках, доказали свою эффективность.



Станция установлена напротив красивого пейзажа / Фото The New York Post