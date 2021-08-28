Она переросла в драку, в результате которой оба получили ножевые ранения друг от друга. Сейчас состояние обоих мужчин стабильное.

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Драка за мясо в ресторане

Инцидент произошел в ресторане Don Denis на курорте Кан-Пикафорт около 19:00 26 августа. По словам очевидцев, один из клиентов был недоволен качеством мяса, которое подали его жене, и пошел ругаться с персоналом заведения.

Между мужчинами завязалась драка. Отдыхающий якобы был вооружен ножом, поскольку официант уверяет, что не имел оружия. Менеджер заведения характеризует своего работника как неконфликтного человека.

Оба получили ножевые ранения, туриста госпитализировали из-за значительной кровопотери. Другой участник драки также попал в больницу, но с меньшими повреждениями.



Драка в ресторане привела к 2 пострадавшим / Фото The Daily Mail

Местная полиция не стала разглашать информацию об инциденте и отказалась раскрывать имена участников драки. Правоохранители продолжают расследование.