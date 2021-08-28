Вона переросла в бійку, в результаті якої обидва отримали ножові поранення один від одного. Наразі стан обох чоловіків стабільний.

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Бійка за м'ясо в ресторані

Інцидент стався в ресторані Don Denis на курорті Кан-Пікафорт близько 19:00 26 серпня. За словами очевидців, один з клієнтів був незадоволений якістю м'яса, яке подали його дружині, і пішов сваритися з персоналом закладу.

Між чоловіками зав'язалася бійка. Відпочивальник ніби то був озброєний ножем, оскільки офіціант запевняє, що не мав зброї. Менеджер закладу характеризує свого працівника як неконфліктну особу.

Обидва отримали ножові поранення, туриста госпіталізували через значну крововтрату. Інший учасник бійки також потрапив до лікарні, але з меншими ушкодженнями.



Бійка в ресторані призвела до 2 постраждалих / Фото The Daily Mail

Місцева поліція не стала розголошувати інформацію про інцидент та відмовилася розкривати імена учасників бійки. Співробітники правоохоронних органів продовжують вести розслідування.