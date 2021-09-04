Вони встановлені на безпечній відстані від обривів та скель, але мають найкращий краєвид.

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Селфі-станції в національних парках

Національні парки США продовжують відчувати небезпечний сплеск популярності заради красивих знімків. Урядовці сподіваються зменшити кількість смертельних селфі або за допомогою спеціальних підставок.

Ми встановлюємо селф-станції в деяких місцях по всьому штату, щоб ви (і ваші друзі) могли відкривати нові улюблені місця і зафіксувати свої спогади на дивовижному мальовничому тлі. Якщо ви бачите знак, значить, поруч є забавний фон для вашого Селфі!

– зазначив очільник Департаменту природних ресурсів Міннесоти.



Приклад селфі-станції біля озера / Фото The New York Post

Дошки виготовлені з кедра. Станції мають регульовану полицю для налаштування мобільного пристрою на ідеальне селфі. Крім заглиблення для телефону на них зазначено цікава історія цього місця та факти про пейзажі.

Цікаво знати! Дослідження показали, що знаки, що нагадують туристам "підтримувати природну тишу", відключати електроніку, приглушати голосу і поводитися завбачливо в національних парках, довели свою ефективність.



Станція встановлена навпроти гарного краєвиду / Фото The New York Post