В этом городе олени спокойно гуляют по улицам и даже здороваются с людьми

В городе Нара в Японии можно встретить сотни оленей, которые свободно гуляют по улицам. Здесь их считают священными животными, и они даже могут здороваться с людьми.

Мы привыкли видеть голубей на улицах и в парках, но представьте, что на постоянной основе вы видите оленей, которые не просто гуляют, а здороваются с вами. И это не фантазия, а реальность в одном японском городе.

Где олени гуляют по улицам среди людей?

Одним из самых ярких впечатлений в городе Нара в Японии является встреча с дикими оленями, которые свободно гуляют по парку. Здесь живет около 1400 оленей, и они тесно связаны с богами: по легенде, в 768 году первый из богов святыни Касугатайша прибыл в Нару на белом олене, после чего этих животных стали считать священными, рассказывает Official Nara Travel Guide.

Сегодня они охраняются как памятники природы и почитаются местными. Олени дикие, но с удовольствием подходят к людям за специальными крекерами shika senbei, которые можно купить вокруг парка. Это единственная еда, которую им разрешено давать, и она безопасна для животных.

Иногда олени могут быть нетерпеливыми, поэтому будьте осторожны с маленькими детьми и не дразните животных. Если у вас нет крекеров, просто покажите пустые руки и они отойдут. Интересно, что ежегодно осенью рога самцов обрезают в традиционном ритуале, сохранившийся с периода Эдо, и посетители могут наблюдать это вблизи.

Также есть обязательные три правила для безопасной встречи с оленями:

Не давайте ничего, кроме shika senbei.

Не дразните и не преследуйте оленей.

Не кормите мусором, бумагой или пластиком – это может быть смертельно.

Где встретить оленей в Наре?

От железнодорожного вокзала до первой встречи с оленем идти совсем недалеко. Многие представляют себе большой парк с оленями за забором, но на самом деле весь город их игровая площадка, рассказывает The Partying Traveler.



Парк Нара

Через несколько кварталов от вокзала вы уже можете встретить дюжину оленей, которые переходят дороги, заглядывают в магазины или преследуют туристов за едой. Не волнуйтесь, их там очень много, и впереди еще больше впечатлений.

Если двигаться в парк Нара, оленей становится еще больше. Здесь есть открытые пространства, леса и сады, где они ведут себя спокойнее. Оживленный городской район с машинами, мотоциклами и туристами, через который пробираются олени, может показаться хаотичным, поэтому лучше искать тихие уголки в садах и лесах для комфортной встречи.

