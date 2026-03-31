В этом городе олени спокойно гуляют по улицам и даже здороваются с людьми
В городе Нара в Японии можно встретить сотни оленей, которые свободно гуляют по улицам. Здесь их считают священными животными, и они даже могут здороваться с людьми.
Мы привыкли видеть голубей на улицах и в парках, но представьте, что на постоянной основе вы видите оленей, которые не просто гуляют, а здороваются с вами. И это не фантазия, а реальность в одном японском городе.
Где олени гуляют по улицам среди людей?
Одним из самых ярких впечатлений в городе Нара в Японии является встреча с дикими оленями, которые свободно гуляют по парку. Здесь живет около 1400 оленей, и они тесно связаны с богами: по легенде, в 768 году первый из богов святыни Касугатайша прибыл в Нару на белом олене, после чего этих животных стали считать священными, рассказывает Official Nara Travel Guide.
Милые олени: смотреть видео
Сегодня они охраняются как памятники природы и почитаются местными. Олени дикие, но с удовольствием подходят к людям за специальными крекерами shika senbei, которые можно купить вокруг парка. Это единственная еда, которую им разрешено давать, и она безопасна для животных.
Иногда олени могут быть нетерпеливыми, поэтому будьте осторожны с маленькими детьми и не дразните животных. Если у вас нет крекеров, просто покажите пустые руки и они отойдут. Интересно, что ежегодно осенью рога самцов обрезают в традиционном ритуале, сохранившийся с периода Эдо, и посетители могут наблюдать это вблизи.
Также есть обязательные три правила для безопасной встречи с оленями:
- Не давайте ничего, кроме shika senbei.
- Не дразните и не преследуйте оленей.
- Не кормите мусором, бумагой или пластиком – это может быть смертельно.
Где встретить оленей в Наре?
От железнодорожного вокзала до первой встречи с оленем идти совсем недалеко. Многие представляют себе большой парк с оленями за забором, но на самом деле весь город их игровая площадка, рассказывает The Partying Traveler.
Парк Нара / фото Japan Travel Guide
Через несколько кварталов от вокзала вы уже можете встретить дюжину оленей, которые переходят дороги, заглядывают в магазины или преследуют туристов за едой. Не волнуйтесь, их там очень много, и впереди еще больше впечатлений.
Если двигаться в парк Нара, оленей становится еще больше. Здесь есть открытые пространства, леса и сады, где они ведут себя спокойнее. Оживленный городской район с машинами, мотоциклами и туристами, через который пробираются олени, может показаться хаотичным, поэтому лучше искать тихие уголки в садах и лесах для комфортной встречи.
Что интересного вы могли не знать о Японии?
Мы уже делали классную рубрику интересных фактов о Японии. Например, страна может похвастаться самыми пунктуальными поездами в мире. Система высокоскоростных железнодорожных линий в Японии называется "синкансэн". В среднем поезда здесь опаздывают менее, как на 1 минуту.
Или, на улицах Японии сложно найти мусорные урны, и при этом здесь царит идеальная чистота. На самом деле японцы носят с собой пакетики, складывают мусор в них и весь день носят с собой.
Частые вопросы
Почему олени считаются священными в городе Нара?
Олени считаются священными в городе Нара из-за легенды, которая рассказывает, что в 768 году первый из богов святыни Касугатайша прибыл в Нару на белом олене. С тех пор этих животных почитают и охраняют как памятники природы.
Какие правила необходимо соблюдать при встрече с оленями в Наре?
При встрече с оленями в Наре необходимо соблюдать три правила: не кормить их ничем, кроме специальных крекеров 'shika senbei', не дразнить и не преследовать их, а также не кормить мусором, бумагой или пластиком, поскольку это может быть смертельно.
Где в городе Нара можно встретить оленей?
Оленей в городе Нара можно встретить практически везде –от железнодорожного вокзала до центральных улиц. Они свободно гуляют по городу, переходят дороги и заглядывают в магазины, а в парке Нара их еще больше, где они ведут себя спокойнее.