Ми звикли бачити голубів на вулицях і в парках, але уявіть, що на постійній основі ви бачите оленів, які не просто гуляють, а вітаються з вами. І це не фантазія, а реальність в одному японському місті.

Де олені гуляють вулицями серед людей?

Одним з найяскравіших вражень у місті Нара в Японії є зустріч з дикими оленями, які вільно гуляють парком. Тут живе близько 1400 оленів, і вони тісно пов'язані з богами: за легендою, у 768 році перший з богів святині Касугатайша прибув до Нари на білому олені, після чого цих тварин стали вважати священними, розповідає Official Nara Travel Guide.

Милі олені: дивитись відео

Сьогодні вони охороняються як пам'ятники природи та шануються місцевими. Олені дикі, але із задоволенням підходять до людей за спеціальними крекерами shika senbei, які можна купити навколо парку. Це єдина їжа, яку їм дозволено давати, і вона безпечна для тварин.

Інколи олені можуть бути нетерплячими, тому будьте обережні з маленькими дітьми та не дражніть тварин. Якщо у вас немає крекерів, просто покажіть порожні руки і вони відійдуть. Цікаво, що щороку восени роги самців обрізають у традиційному ритуалі, що зберігся з періоду Едо, і відвідувачі можуть спостерігати це зблизька.

Також є обов'язкових три правила для безпечної зустрічі з оленями:

Не давайте нічого, крім shika senbei.

Не дражніть і не переслідуйте оленів.

Не годуйте сміттям, папером чи пластиком – це може бути смертельно.

Де зустріти оленів у Нарі?

Від залізничного вокзалу до першої зустрічі з оленем йти зовсім недалеко. Багато хто уявляє собі великий парк з оленями за огорожею, але насправді все місто їхній ігровий майданчик, розповідає The Partying Traveler.



Парк Нара / фото Japan Travel Guide

Через кілька кварталів від вокзалу ви вже можете натрапити на дюжину оленів, які переходять дороги, зазирають у магазини чи переслідують туристів за їжею. Не хвилюйтесь, їх там дуже багато, і попереду ще більше вражень.

Якщо рухатись до парку Нара, оленів стає ще більше. Тут є відкриті простори, ліси та сади, де вони поводяться спокійніше. Жвавий міський район із машинами, мотоциклами та туристами, через який пробираються олені, може здатися хаотичним, тому краще шукати тихіші куточки в садах і лісах для комфортнішої зустрічі.

