Середина лета – самое то время, когда в лесах Малого Полесья активно цветут изысканные представители семейства Орхидных. В частности, сейчас можно полюбоваться цветением невероятных орхидей вида коручка.

Читайте также Нестандартный кемпинг: 5 глемпингов, в которые стоит отправиться всей семьей на выходные

Вторая половина июля – время цветения на территории НПП "Малое Полесье" невероятно красивых орхидей – коручок. Именно сейчас в пределах парка активно цветут дремлик зимовниковый, коручка болотная и коручка темно-красная, – говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-службе, все эти растения представители семейства Орхидных (Orchidaceae) и занесены в Красную книгу Украины, а также в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).



В нацпарке "Малое Полесье" расцвели краснокнижные орхидеи / Фото: фейсбук Нацпарка

Добавляют, что на территории Нацпарка "Малое Полесье" растет 7 видов лесных, болотных и луговых орхидей: гнездовка обычная, кукушки мьясочервоний, кукушки пятнистые, коручка болотная, дремлик зимовниковый, коручка темно-красная, а также любка двулистная.



В Хмельницкой области расцвели краснокнижные орхидеи / Фото: фейсбук Нацпарка

Эти виды достаточно устойчивы к антропогенной нагрузки, но на сокращение их численности могут влиять изменение среды и непосредственное уничтожение ради букетов.



В нацпарке в Хмельницкой области расцвели краснокнижные орхидеи / Фото: фейсбук Нацпарка

Отметим, ранее в Винницкой области расцвело лавандовое поле. Еще одно расположено вблизи Свиржа на Львовщине, где именно пик цветения, поэтому от оригинального Прованса – не отличить.

Кроме того, в ботаническом саду Одесского национального университета имени Ильи Мечникова цветут тропические и субтропические цветы.