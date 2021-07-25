Середина літа – саме той час, коли в лісах Малого Полісся активно квітують вишукані представники родини Орхідних. Зокрема, зараз можна помилуватися цвітінням неймовірних орхідей виду коручка.

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Друга половина липня – час квітування на території НПП "Мале Полісся" неймовірно гарних орхідей – коручок. Саме зараз в межах парку активно квітнуть коручка чемерникоподібна, коручка болотна та коручка темно-червона, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається у пресслужбі, усі ці рослини представники родини Орхідних (Orchidaceae) та занесені до Червоної книги України, а також до Додатка II Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).



У нацпарку "Мале Полісся" розквітли червонокнижні орхідеї / Фото: фейсбук Нацпарку

Додають, що на території Нацпарку "Мале Полісся" зростає 7 видів лісових, болотних та лучних орхідей: гніздівка звичайна, зозульки м'ясочервоні, зозульки плямисті, коручка болотна, коручка чемерникоподібна, коручка темно-червона, а також любка дволиста.



На Хмельниччині розквітли червонокнижні орхідеї / Фото: фейсбук Нацпарку

Ці види досить стійкі до антропогенного навантаження, але на скорочення їхньої чисельності можуть впливати зміна середовища та безпосереднє знищення заради букетів.



У нацпарку на Хмельниччині розквітли червонокнижні орхідеї / Фото: фейсбук Нацпарку

Відзначимо, раніше на Вінниччині розквітло лавандове поле. Ще одне розташоване поблизу Свіржа на Львівщині, де саме пік цвітіння, тому від оригінального Провансу – не відрізнити.