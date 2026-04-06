На этом крошечном острове живут сотни коал: туристы в восторге

Остров Реймонд не имеет отелей, магазинов или ресторанов, но поражает биоразнообразием дикой природы. Речь идет об австралийском острове, на котором живут несколько сотен коал.

Небольшой остров Реймонд площадью почти 8 километров квадратных расположен в районе озер Гиппсленд на востоке штата Виктории, пишет National Geographic.

Читайте также Львовяне поделилась лучшими локациями, куда поехать с детьми на выходных

Здесь обитает примерно 300 коал, хоть и эти животные не являются естественными жителями острова – их завезли в 1950-х годах в рамках программы по охране природы.

Чем поражает остров с коалами?

Ежегодно остров привлекает десятки тысяч туристов, хоть до него и не просто добраться. Ближайший аэропорт в Мельбурне, а это примерно более 300 километров, а дальше до острова можно добраться только паромом из города Пейнсвилл.

На острове нет магазинов, ресторанов или гостиниц – можно только арендовать частное жилье или выпить кофе из фургона, который работает несколько раз в неделю.

Коалы большую часть времени проводят на деревьях, поэтому туристам советуют поднимать голову вверх, чтобы увидеть, как животные висят на эвкалиптах.



Туристы могут увидеть коал на деревьях / Фото Pexels

"Все думают, что они милые и пушистые, но это дикие животные", – говорит Шелли Робинсон, президент организации "Коалы острова Реймонд". Он руководит приютом для коал на острове, где они реабилитируют больных и раненых коал и ухаживают за осиротевшими детенышами коал, известными как коалы-джои.

За часовую экскурсию на острове здесь можно увидеть примерно 40 коал. Самое активное время для наблюдений – утро и сумерки, когда коалы начинают активно передвигаться, чтобы поесть. Остальное время они спят по 20 часов, чтобы набраться энергии на жевание эвкалиптовых листьев.

Посетителям запрещено на острове брать диких животных на руки, особенно детенышей вомбата.

Какая еще есть флора и фауна на острове?

На острове Реймонд можно увидеть не только коал. Здесь растет более 50 видов орхидей, обитают более тысячи особей серых кенгуру, ехидны и один спасенный вомбат.

Птиц насчитывается более 170 видов, включая смеющих кукубара, рыжих лягушачьих ртов и восточных розелл. Весной и осенью остров становится остановкой для мигрирующих птиц, поэтому здесь можно увидеть еще больше видов пернатых.

В окружающих водах обитает популяция исчезающих дельфинов буррунан, которых можно встретить только в озерах Гиппсленд и заливе Порт-Филлип.

К слову, издание Time Out назвало Мельбурн лучшим городом мира 2026 года.

Что еще стоит прочитать?