На расстоянии 80 километров от Киева в маленьком городке Переяслав есть чрезвычайно интересный Музей космоса. Он размещен в 130-летней деревянной церкви, которую туда перевезли.

Музей космоса расположен в Национальном историко-этнографическом заповеднике. Он содержит примерно 30 тематических музеев разного профиля: истории, археологии, грамотности, этнографии, технологий и тому подобное.

Удивительно Театры Украины: места, которые поразят своей атмосферностью

Почему перевезли церковь

Церковь Святой Параскевы была построена в 1891 году в селе Вьюнище Киевской области. В 60-х годах из-за строительства нового водохранилища церковь да и само село могло затопить. Чтобы спасти ее, крестьяне разобрали святыню и перевезли в Переяслав-Хмельницкий. Впоследствии в этой церкви создали музей космонавтики.



Музей космоса разместился в церкви Святой Параскевы / Фото Reporters

Об учреждении музея космоса

Музей открыли в 1979 году – на 325 годовщину Переяславской рады.

Когда создавали Музей космоса, вопрос, уместно ли размещать его в церкви, вообще не стоял. Сейчас нас удивляет такое сочетание, а тогда по всему Советскому Союзу в храмах создавали музеи атеизма и науки,

– говорит заведующий музеем Сергей Волкодав.

С прагматической точки зрения, для руководства музея эта церковь была просто помещением, которое можно использовать. Она просторная внутри и хорошо годится для расположения крупных объектов. Это, вероятно, и сыграло ключевую роль.



Музей космоса открыли в 1979 году / Фото Reporters

Михаил Сикорский, который основал Переславский историко-этнографический заповедник, хотел показать развитие человечества от охоты на мамонта до искусственных спутников. Космонавт Георгий Береговой, возглавлявший центр подготовки космонавтов под Москвой, помог Сикорскому приобрести много экспонатов для музея. Также Сикорский получил их с московской выставки экономических достижений.



Основал Музей космоса Михаил Сикорский / Фото Reporters

Об экспонатах

Среди сотен космических экспонатов советской эпохи, которые набиты внутри крошечного здания:

красный учебный парашют Юрия Гагарина;

скафандр, одетый космонавтом Вячеславом Зудовым для выхода в космос в 1976 году;

макеты различных ракет;

модели искусственного спутника, а также передвижной лунной лаборатории, где космонавты проводили эксперименты, отдыхали, делали физические упражнения, ели.



В музее представлены сотни космических экспонатов / Фото Reporters

За 40 лет существования музея здесь побывало примерно 10 космонавтов, в частности, и Алексей Леонов, который первым в СССР вышел в открытый космос, и Леонид Каденюк, который впервые за времена независимости Украины полетел в космос.



Музей посетили примерно 10 космонавтов / Фото Reporters

К сожалению, интерьер церкви сейчас не в наилучшем состоянии, ведь ремонт внутри музея не проводили с 1970-х годов.



Помещение музея космоса нуждается в ремонте / Фото Reporters

Музей космоса в Переяславе: смотрите видео RadioFreeEurope