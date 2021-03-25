На відстані 80 кілометрів від Києва в маленькому містечку Переяслав є надзвичайно цікавий Музей космосу. Він розміщений у 130-річній дерев’яній церкві, яку туди перевезли.

Музей космосу розташований у Національному історико-етнографічному заповіднику. Він містить приблизно 30 тематичних музеїв різного профілю: історії, археології, грамотності, етнографії, технологій тощо.

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Чому перевезли церкву

Церква Святої Параскеви була побудована в 1891 році в селі В’юнище на Київщині. У 60-х роках через будівництво нового водосховища церкву та й саме село могло затопити. Щоб врятувати її, селяни розібрали святиню та перевезли до Переяслава-Хмельницького. Згодом в цій церкві створили музей космонавтики.



Музей космосу розмістився у церкві Святої Параскеви / Фото Reporters

Про заснування музею космосу

Музей відкрили у 1979 році – на 325 річницю Переяславської ради.

Коли створювали Музей космосу, питання, чи доречно розміщувати його в церкві, взагалі не стояло. Нині нас дивує таке поєднання, а тоді по всьому Радянському Союзу у храмах створювали музеї атеїзму й науки,

– каже завідувач музею Сергій Вовкодав.

З прагматичної точки зору, для керівництва музею ця церква була просто приміщенням, яке можна використати. Вона простора всередині і добре годиться для розташування великих об’єктів. Це, ймовірно, і зіграло ключову роль.



Музей космосу відкрили у 1979 році / Фото Reporters

Михайло Сікорський, який заснував Переяславський історико-етнографічний заповідник, хотів показати розвиток людства – від полювання на мамонта до штучних супутників. Космонавт Георгій Береговий, який очолював центр підготовки космонавтів під Москвою, допоміг Сікорському придбати багато експонатів для музею. Також Сікорський отримав їх з московської виставки економічних досягнень.



Заснував Музей космосу Михайло Сікорський / Фото Reporters

Про експонати

Серед сотень космічних експонатів радянської епохи, які набиті всередині крихітної будівлі:

червоний навчальний парашут Юрія Гагаріна;

скафандр, одягнений космонавтом В’ячеславом Зудовим для виходу в космос у 1976 році;

макети різних ракет;

моделі штучного супутника, а також пересувної місячної лабораторії, де космонавти проводили експерименти, відпочивали, робили фізичні вправи, їли.



У музеї представлені сотні космічних експонатів / Фото Reporters

За 40 років існування музею тут побувало приблизно 10 космонавтів, зокрема, й Олексій Леонов, який першим в СРСР вийшов у відкритий космос, та Леонід Каденюк, який вперше за часів незалежності України полетів в космос.



Музей відвідали приблизно 10 космонавтів / Фото Reporters

На жаль, інтер'єр церкви зараз у ненайкращому стані, адже ремонт всередині музею не проводили з 1970-х років.



Приміщення Музею космосу потребує ремонту / Фото Reporters

Музей космосу в Переяславі: дивіться відео RadioFreeEurope