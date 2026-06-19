Лёгкие после COVID-19 и редкие заболевания: какой необычный музей работает во Львове

Во Львове есть место, которое наверняка удивит даже тех, кто уже много раз бывал в этом городе. Это музей, где вместо картин или старинных предметов можно увидеть настоящие медицинские экспонаты и узнать больше о том, как различные заболевания изменяли человеческий организм.

Речь идет о музее болезней человека имени Дмитрия Зербино – одной из старейших медицинских экспозиций Львова, созданной ещё в конце 19 века.

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Чем уникален музей болезней человека имени Дмитрия Зербино во Львове?

Музей был основан в 1896 году профессором-патологоанатомом Онджеем Обжутом, который начал формировать его коллекцию после того, как привез первые экспонаты из Пражского университета. С тех пор фонды пополнялись материалами из медицинских исследований и вскрытий, и сегодня коллекция музея внесена в Государственный реестр научных объектов, составляющих национальное достояние.

Сейчас в музее хранится более 2000 макропрепаратов – это органы с различными патологиями, которые можно увидеть в специальном растворе, позволяющем сохранять их десятилетиями. Самым старым экспонатам уже более 150 лет. Отдельную часть коллекции составляют более 2500 патогистологических препаратов, которые показывают, как заболевания выглядят под микроскопом.

Музей болезней во Львове / фото Креденс

Здесь также есть образцы редких паразитов и вирусов, которые сегодня практически не встречаются. Среди самых интересных экспонатов – образцы патологий человеческого плода, редкие случаи проказы и оспы, а также современные образцы, в частности легкие, пораженные COVID-19. В музее представлены материалы, связанные с онкологическими заболеваниями, туберкулёзом и другими серьёзными болезнями.

Также здесь хранится уникальный архив протоколов вскрытий, который ведётся с 1896 года. В нём уже более 80 тысяч записей на украинском, польском, немецком и русском языках. Помимо экспонатов, в музее есть научная библиотека с редкими изданиями по патологической анатомии и коллекция медицинских рисунков, созданных художниками при кафедре.

Музей болезней во Львове / фото "Львовской медицинской академии имени Андрея Крупинского"

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Какова цена, график работы и адрес музея?

Входной билет в музей стоит 80 гривен для взрослых и 50 гривен для льготников. Также можно заказать экскурсию на украинском языке, которая стоит от 400 гривен. Музей работает в период с сентября по июнь:

понедельник – пятница: 15:30 – 17:30;

суббота – воскресенье – по предварительной договоренности.

В июле – августе посещение возможно по предварительной договоренности.