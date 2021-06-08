Такое явление еще называют "морскими соплями". Сейчас эксперты фиксируют массовую гибель рыбы и не исключают того, что это приведет к возможной вспышке заболеваний, например, холеры.

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Причина

По словам экспертов по охране окружающей среды, слизистое вещество является результатом перепроизводства фитопланктона, вызванного изменением климата и сбросом бытовых и промышленных отходов.



Мраморное море в Турции покрылось коричневой пеной / Фото: Associated Press

Сильно индустриализованное море имеет особую экосистему, поскольку находится внутри страны, однако необработанные отходы и сельскохозяйственный сток выливаются прямо, вызывая высокий уровень азота и фосфора.

Из-за этой слизи страдает рыболовство и экосистема. Дайверы фиксируют массовую гибель рыбы и говорят, что устрицы, кораллы, морские звезды и губки полностью покрываются сгустками органического вещества, часто со смертельным исходом. Тогда как уродливая коричневая пена "выкашливается" на поверхность, как мокрота с больных легких.



Вид "морских соплей" вблизи / Фото: Al Jazeera

Решение проблемы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал спасти море от проблемы морской слизи. Он обвинил местные власти в плохой очистке сточных вод из городов, в частности из Стамбула.



Вблизи Стамбула море покрылось слизью / Фото: AFP

В свою очередь, министр охраны окружающей природной среды Мурат Курум заверил, что в течение следующих трех лет загрязнение будет уменьшено, сточные воды будут очищаться эффективнее, а территория получит статус защищенной.

Мустанфа Сари, декан факультета морского права университета Бандырма Онеди Ейлюль, заявил, что предупреждал о неизбежной вспышке слизи больше года назад, но никто не взял этого во внимание.



Дети купаются в море среди слизи / Фото: Associated Press

По мнению тех, кто живет и работает вокруг моря, проблема не нова, и она в основном не сообщается и не лечится с 2007-го. Хотя эта волна – пока худшая из всех, что были.