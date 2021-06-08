Таке явище ще називають "морськими соплями". Зараз експерти фіксують масову загибель риби і не виключають того, що це призведе до можливого спалаху захворювань, наприклад, холери.

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Причина

За словами експертів з охорони навколишнього середовища, слизова речовина є результатом перевиробництва фітопланктону, спричиненого зміною клімату та скиданням побутових та промислових відходів.



Мармурове море в Туреччині вкрилося коричневою піною​ / Фото: Associated Press

Сильно індустріалізоване море має особливу екосистему, оскільки перебуває в середині країни, проте необроблені відходи та сільськогосподарський стік виливаються прямо, викликаючи високий рівень азоту та фосфору.

Через цей слиз страждає рибальство й екосистема. Дайвери фіксують масову загибель риби і кажуть, що устриці, корали, морські зірки та губки повністю вкриваються згустками органічної речовини, часто зі смертельним наслідком. Тоді як потворна коричнева піна "викашлюється" на поверхню, як мокрота з хворих легень.



Вигляд "морських сопель" зблизька / Фото: Al Jazeera

Розв'язання проблеми

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв врятувати море від проблеми морського слизу. Він звинуватив місцеву владу в поганому очищенні стічних вод з міст, зокрема зі Стамбула.



Поблизу Стамбула море вкрилося слизом / Фото: AFP

Своєю чергою, Міністр охорони навколишнього природного середовища Мурат Курум запевнив, що впродовж наступних трьох років забруднення буде зменшено, стічні води очищуватимуться ефективніше, а територія отримає статус захищеної.

Мустанфа Сарі, декан факультету морського права університету Бандирма Онєді Ейлюль, заявив, що попереджав про неминучий спалах слизу більш як рік тому, але ніхто не взяв цього до уваги.



Діти купаються у морі серед слизу / Фото: Associated Press ​

На думку тих, хто живе і працює навколо моря, проблема не нова, і вона здебільшого не повідомляється і не лікується з 2007-го. Хоча ця хвиля – поки найгірша зі всіх, що були.