Проще говоря, саламандры способны доставить немало неприятностей неосторожным путешественникам. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Чем грозит человеку прикосновение саламандры?

Карпатские тропы таят множество тайн, и одна из самых ярких встреч, которая может ожидать путешественника среди влажных мхов и древних буковых лесов – это встреча с огненной саламандрой. Ее глянцевое черное тело, усеянное контрастными оранжево-желтыми пятнами, мгновенно привлекает внимание и вызывает непреодолимое желание сделать эффектное фото или даже подержать это чудо природы на ладони.

Однако за экзотической красотой скрывается серьезное предупреждение, пренебрежение которым может превратить приятную прогулку в настоящее испытание для здоровья. Ведь яркая окраска этой амфибии – это не просто изысканный дизайнерский каприз природы, а четкий сигнал опасности.

Пятнистая саламандра – пассивно ядовитое существо, которое защищается от хищников с помощью специальных желез – паротидных, расположенных позади больших выпуклых глаз. В случае угрозы или сильного стресса она выделяет токсичную слизь, насыщенную саламандрином. Это вещество обладает чрезвычайно высокой токсичностью – одна доза способна убить до 15 морских свинок.

Интересные факты о саламандрах: смотрите видео Tse-tsikavo

Для человека непосредственной смертельной опасности нет, но брать животное голыми руками категорически не стоит. Если вы поддадитесь искушению и возьмете саламандру в руки, то первое, с чем столкнетесь – это специфический резкий чесночный запах и обильное выделение липкой слизи. Однако настоящие проблемы начинаются, если этот секрет попадет на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

Даже случайное прикосновение к глазам после контакта с амфибией вызывает сильное воспаление и невыносимое жжение. Если же яд каким-то образом попадет в рот, последствия будут гораздо серьезнее – от тошноты и раздражения до судорог и рвоты. Именно поэтому следует воздерживаться от тактильного контакта – и просто любоваться этими удивительными существами на безопасном расстоянии.

Обратите внимание! Пятнистая саламандра занесена в Красную книгу Украины как уязвимый вид, поэтому бережное отношение к ней является обязанностью каждого путешественника.

Какие мифы и реальные факты интересно знать о саламандрах?

Издавна огненная саламандра вызывала у людей суеверный страх, ее считали мистическим существом. Название саламандры в переводе с персидского буквально означает "живущая в огне", а древние философы, в частности Аристотель и Плиний Старший, приписывали ей способность тушить костры своей холодной слизью и отравлять целые колодцы и плоды на деревьях.

Гуцульские легенды также изображали ее как страшного зверя, способного незаметно погубить целый народ. Сегодня же ученые смотрят на саламандру совсем иначе – она является уникальным индикатором чистоты окружающей среды. Если в лесу встречаются эти амфибии – значит, экосистема находится в здоровом и сбалансированном состоянии.

Туристы недавно заметили саламандру на Манявском водопаде: смотрите видео serhiidanylchuk

Летом 2026 года туристы и местные жители все чаще замечают огненных красавиц в Карпатах, в частности в Национальном парке в городе Яремче, в лесах Ужанского национального природного парка и у подножия Говерлы. Эти существа ведут преимущественно ночной образ жизни, прячась днем под влажной листвой, трухлявыми пнями или камнями, однако во время дождя или за полчаса до его начала массово выходят на лесные тропы.

Так что увидев это маленькое черно-желтое чудо под ногами, просто остановитесь, сделайте яркое фото на память – и пройдите мимо, позволив дикой природе оставаться нетронутой и величественной. А заодно и обезопасив себя от лишних неприятностей.

Какие еще опасные существа могут встретиться путешественникам в Карпатах?

Планируя путешествие по живописным горным тропам, стоит помнить, что огненная саламандра – далеко не единственный обитатель, требующий осторожности. Карпатские леса являются домом для величественного бурого медведя. Встреча с этим грозным гигантом может быть крайне опасной, поэтому каждому важно знать, как вовремя заметить присутствие хищника в лесу и как действовать в такой ситуации.

Гораздо чаще под ногами туристов оказываются змеи, которые любят греться на солнечных полянах, пнях и камнях. Чтобы избежать неприятностей во время прогулки, стоит заранее выяснить, где именно в Украине чаще всего встречаются неядовитые ужи, а где можно наткнуться на опасных гадюк.