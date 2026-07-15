Простіше кажучи, саламандри здатні завдати трохи неприємностей необережним мандрівникам. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Чим загрожує людині дотик саламандри?

Карпатські стежки приховують безліч таємниць, і одна з найяскравіших зустрічей, яка може чекати на мандрівника серед вологих мохів та прадавніх букових лісів – це зустріч із вогняною саламандрою. Її глянцеве чорне тіло, всіяне контрастними жовтогарячими плямами, миттєво привертає увагу та викликає непереборне бажання зробити ефектне фото або навіть потримати це диво природи на долоні.

Проте за екзотичною красою ховається серйозне застереження, нехтування яким може перетворити приємну прогулянку на справжнє випробування для здоров'я. Бо яскраве забарвлення цієї амфібії – це не просто вишуканий дизайнерський каприз природи, а чіткий сигнал небезпеки.

Плямиста саламандра є пасивно отруйною істотою, яка захищається від хижаків за допомогою спеціальних залоз – паротид, розташованих позаду великих опуклих очей. У разі загрози або сильного стресу вона виділяє токсичний слиз, насичений саламандрином. Ця речовина має надзвичайно високу токсичність – одна доза здатна вбити до 15 морських свинок.

Цікаві факти про саламандр: дивіться відео Tse-tsikavo

Для людини безпосереднього смертельного ризику немає, але брати тварину голими руками категорично не варто. Якщо ви піддастеся спокусі та візьмете саламандру до рук, то перше, з чим зіткнетеся – це специфічний різкий часниковий запах та рясне виділення липкого слизу. Проте справжні проблеми починаються, якщо цей секрет потрапить на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки.

Навіть випадковий дотик до очей після контакту з амфібією викликає сильне запалення та нестерпне печіння. Якщо ж отрута якимось чином потрапить до рота, наслідки будуть значно серйознішими – від нудоти та подразнення до судом і блювання. Саме тому слід утримуватися від тактильного контакту – та просто милуватися цими дивовижними створіннями на безпечній відстані.

Зверніть увагу! Саламандра плямиста занесена до Червоної книги України як вразливий вид, тому бережне ставлення до неї є обов'язком кожного мандрівника.

Які міфи та реальні факти цікаво знати про саламандр?

З давніх-давен вогняна саламандра викликала у людей забобонний страх, її вважали містичною істотою. Назва саламандри у перекладі з перської буквально означає "живе у вогні", а стародавні філософи, зокрема Арістотель та Пліній Старший, приписували їй здатність гасити багаття своїм холодним слизом та отруювати цілі колодязі й плоди на деревах.

Гуцульські легенди також змальовували її як страшного звіра, здатного непомітно погубити цілий народ. Сьогодні ж науковці дивляться на саламандру зовсім інакше – вона є унікальним індикатором чистоти довкілля. Якщо у лісі зустрічаються ці амфібії – значить, екосистема перебуває у здоровому та збалансованому стані.

Туристи нещодавно помітили саламандру на Манявському водоспаді: дивіться відео serhiidanylchuk

Улітку 2026 року туристи та місцеві все частіше помічають вогняних красунь у Карпатах, зокрема у Національному парку у місті Яремче, в лісах Ужанського національного природного парку та біля підніжжя Говерли. Ці істоти ведуть переважно нічний спосіб життя, ховаючись удень під вологим листям, трухлявими пнями чи камінням, проте під час дощу або за пів години до його початку масово виходять на лісові стежки.

Тож побачивши це маленьке чорно-жовте диво під ногами, просто зупиніться, зробіть яскраве фото на пам'ять – і пройдіть повз, дозволивши дикій природі залишатися недоторканою та величною. А заразом і убезпечивши себе від зайвих негараздів.

Які ще небезпечні істоти можуть зустрітися мандрівникам у Карпатах?

Плануючи подорож мальовничими гірськими стежками, варто пам'ятати, що вогняна саламандра – далеко не єдиний мешканець, який вимагає обережності. Карпатські ліси є домом для величного бурого ведмедя. Зустріч із цим грізним велетнем може бути вкрай небезпечною, тому кожному важливо знати, як вчасно помітити присутність хижака у лісі та як діяти у такій ситуації.

Значно частіше під ногами туристів опиняються змії, які полюбляють грітися на сонячних галявинах, пнях та камінні. Щоб уникнути неприємностей під час прогулянки, варто заздалегідь з'ясувати, де саме в Україні найчастіше водяться неотруйні вужі, а де можна натрапити на небезпечних гадюк.