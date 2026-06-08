Директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович розповів в інтерв'ю для 24 Каналу, де в Україні водяться вужі, а де гадюки.

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Де в Україні можна зустріти вужів та гадюк?

За словами фахівця, вужі та гадюки є по всій Україні. Їхні відмінності лише полягають у тому, що вужі все-таки більше тяжіють до вологих місць. Ближче до річок, боліт.

Гадюка переміщається практично по всій території, хоча вона теж потребує вологих місць для того, щоби зволожити шкіру, особливо під час линяння,

– зазначив Ігор Антахович.

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Яких змій можна найчастіше побачити в Карпатах?

Найчастіше в Карпатах зустрічається звичайний вуж, водяний вуж та гадюка двох підвидів, які тепер навіть розділяють на два окремих види – гадюка звичайна і гадюка Нікольського.

Раніше гадюка Нікольського вважалася чорною морфою (варіація забарвлення, – 24 Канал) гадюки звичайної, проте зараз її навіть виділяють в окремий вид.



Гадюка Нікольського / Фото Pexels

За словами Ігоря Антаховича, це та сама гадюка, але чорного забарвлення, інколи злегка з коричнюватим відтінком. І якщо вона чисто чорна, то вона має навіть оксамитовий відлив.

Крім вужів і гадюк, можна зустріти у нас ще мідянку і лісового полоза. Це теж неотруйні змії. Їх часом люди плутають з отруйними через незнання,

– додав фахівець.

Він також додав, що при зустрічі зі змією краще оминати її й не намагатися ближче підійти. Варто дати можливість плазуну відповзти самостійно. Люди бояться змій, проте вони зовсім не зацікавлені у нашій зустрічі, тому першими почнуть уникати контакту.