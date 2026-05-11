Туристы едут к Морскому оку, но не все знают об этой замечательной нераспиаренной локации рядом

На вопрос о самом известном озере Польши, пожалуй, все сразу же будут отвечать – конечно, Морское око. Действительно, этот водоем впечатляет, и ежедневно туда прибывают тысячи людей, но почти все доходят до хижины PTTK, делают фото – и возвращаются.

Тем временем за водопадом, в каких-то 188 метров выше, лежит место, где людей значительно меньше, а вид – совершенно особый и суровый. Со ссылкой на портал Szlaki turystyczne Małopolski рассказываем обо всем этом подробнее.

Какое очень красивое, но нераспиаренное место скрывается над Морским оком?

Морское око – это гостиная Татр, а вот Черный став – внутренний двор. Тише, темнее, суровее – и значительно честнее относительно того, что такое настоящие Татры.

Черный став под Рысами – это ледниковое озеро на высоте 1583 метра над уровнем моря, в каменном котле у подножия самой высокой вершины Польши Рысы в 2499 метров. Площадь его – чуть больше 20 гектаров, а максимальная глубина достигает 76 метров.

Это 2 по глубине озеро в Татрах и 4 во всей Польше – и, да, оно глубже Морского ока, хотя большинство туристов об этом даже не догадываются. А вот рыб в Черном ставе нет – все попытки зарыбить озеро провалились.

Цвет воды здесь особый, темно-синий, почти черный в облачную погоду или в тени. Название отсюда и происходит, но сам оттенок – не только из-за тени от Казальницы Менгушовецкой, которая 570-метровым обрывом нависает над озером с востока.

Одна из основных причин – сине-зеленые водоросли Pleurocapsa polonica и Pleurocapsa minor, живущие в тамошней воде. Температура ее, к слову, колеблется между 7 и 11 градусами даже в самый жаркий день, и в затененных местах над берегом всегда прохладно.

Что стоит знать туристу о дороге на Черный став под Рысами?

На берегу Черного става под Рысами с 1836 года стоит железный крест, изготовленный в Кузницах из железа из местных татранских руд, как пишет z-ne.pl. А по дороге к Морскому оку можно увидеть водопад Чарноставьянская Сиклава.

Эта дорога, заметим, от Ока до Става, обозначена красными знаками. То есть стоит знать, что ее считают сложной и предназначенной для опытных туристов. Если в цифрах, то их приводит zakopane.pl – тропа длиной в 1,8 километра с перепадом высот в 188 метров, а путь по ней занимает около часа.

До Черного става доходят только 15% посетителей Морского ока, как писал на своем сайте фотограф-документалист и тревел-блогер Владимир Гринюк. А с противоположной стороны от основной тропы берег озера практически безлюдный.

Кстати, от Черного става красная тропа ведет дальше – на Бюлу под Рысами, потом непосредственно на Рысы, это все – еще на несколько часов. Но есть там и зеленый путь – до Менгушовецкого котла, всего на 30 минут, но не обращайте внимания на цвет – эта тропа также сложная.

Озеро Хорниндальсватнет в Норвегии является самым глубоким в Европе – до 514 метров, и известно исключительной прозрачностью воды. Несмотря на рекордные показатели, оно остается малоизвестным за пределами Скандинавии – но именно это и делает его идеальным для тех, кто устал от переполненных альпийских курортов.

Стоит обратить внимание и на Словению, где расположено озеро Блед. Это альпийский водоем с островком посередине и средневековым замком на скале над водой, который часто упоминают туристические гиды среди самых фотографируемых локаций Европы. При этом Словения значительно менее насыщена посетителями, чем соседние Австрия, Хорватия и Италия.