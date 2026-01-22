Люди катаются на коньках у моря: бегите на одесские пляжи, чтобы увидеть ледяную красоту

Если вы хотите увидеть невероятные локации в Одессе и сделать нереальные зимние фото – срочно отправляйтесь на пляж Ланжерон. Именно сейчас там все покрылось льдом.

Интересная для вас локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на публикацию страницы Sveta Vorobiova.

Какую локацию в Одессе стоит срочно увидеть всем туристам?

В последние дни Украину накрыли сильные морозы, превратив многие уголки страны в настоящие зимние декорации из кинофильма. Одесса не стала исключением – в соцсетях массово появляются фотографии и видео, на которых туристы и местные жители показывают, как замерзли городские пляжи и побережья, в частности пляж Ланжерон.

Как выглядят пляжи Одессы: смотреть видео

В отдельных местах холод был настолько сильным, что на пляжах образовались мини-каталки. Люди выходят прямо к морю, катаются на коньках и снимают зрелищные видео. В сочетании с бурными волнами Черного моря это создает почти нереальную, атмосферную картину.

Люди буквально катаются на коньках: смотреть видео

Особую популярность приобрела еще одна узнаваемая локация – известные двери на одесском пляже, смотрите ниже фото Анны Михайленко. Они и раньше привлекали туристов, а теперь, покрытые льдом и сосульками, выглядят по-настоящему сказочно и сюрреалистично, превратившись в одну из самых фотогеничных зимних локаций города.

Двери на пляже Одессы / фото Анны Михайленко

Какие еще невероятные локации достойны внимания туристов?