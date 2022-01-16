В частности, каждый (из какой бы страны он ни был) должен иметь хотя бы один документ из правительственного списка. Но требования вместе с таким документом предоставлять результат ПЦР-теста больше нет.

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Как изменились правила въезда в Молдову с 17 января

До 17 января желающие попасть в Молдову из стран, определенных правительством красной зоны, должны были предоставить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. И статус вакцинации не имел значения. А вот с 17 января это требование исчезает.

Путешественники должны будут предоставить один из следующих документов (независимо от страны, из которой путешествуют):

Сертификат (бумажный или электронный) о вакцинации против COVID-19, действительный более 14 дней.

Медицинский вывод о том, что человек за прошедшие полгода переболел коронавирусом.

Тест на наличие антител, действительный три месяца с момента сдачи.

Экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанные за 48 и 72 часов соответственно до въезда в страну.

Если ни одного из этих документов нет – путешественника ожидает 14 дней карантина, или 7, если к тому времени будет отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста.

Важно. Дети до 12 лет, не имеющие симптомов болезни, учащиеся до 18 лет, обучающиеся в Молдове, приехавшие на лечение люди, транзитные пассажиры (в пределах 24 часов) от карантина освобождены.

Обратите внимание: