Зокрема, кожен (з якої б країни він не був) повинен мати бодай один документ з урядового переліку. Але вимоги разом із таким документом надавати результат ПЛР-тесту більше немає.
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Як змінилися правила в'їзду у Молдову з 17 січня
До 17 січня охочі потрапити до Молдови з країн визначеної урядом червоної зони мали надати документ про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. І статус вакцинації не мав значення. А от з 17 січня ця вимога зникає.
Мандрівники повинні будуть надати один із таких документів (незалежно від країни, з якої подорожують):
- Сертифікат (паперовий або електронний) про вакцинацію проти COVID-19, дійсний понад 14 днів.
- Медичний висновок про те, що людина за минулі пів року перехворіла на коронавірус.
- Тест на наявність антитіл, дійсний три місяці з моменту здачі.
- Експрес-тест чи ПЛР-тест, зроблені за 48 та 72 години відповідно до в'їзду в країну.
Якщо жодного з цих документів немає – мандрівника очікує 14 днів карантину, або 7, якщо на той час буде негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту.
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